Премию BAFTA за лучший фильм получила «Земля кочевников»

Британская академия кино- и телеискусства (BAFTA) объявила победителей по основным номинациям. Лучшим фильмом признана картина Хлои Чжао «Земля кочевников».
Объявленные лауреаты премии:
- Лучший режиссер — Хлоя Чжао («Земля кочевников»);
- Лучшая операторская работа — Джошуа Джеймс Ричардс («Земля кочевников»);
- Лучшая женская роль — Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»);
- Лучшая мужская роль — Энтони Хопкинс («Отец», реж. Флориан Зеллер);
- Лучший британский фильм — «Девушка, подающая надежды» (реж. Эмиральд Феннел).
Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не получил награды. Картина была представлена в номинации «лучший фильм на иностранном языке».
Вчера, 10 апреля, состоялся первый день церемонии награждения. На ней были озвучены победители в технических номинациях.
О фильме-победителе — в материале “Ъ” «Неволя к перемене мест».