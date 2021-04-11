Премию BAFTA за лучший фильм получила «Земля кочевников»

Британская академия кино- и телеискусства (BAFTA) объявила победителей по основным номинациям. Лучшим фильмом признана картина Хлои Чжао «Земля кочевников».

Объявленные лауреаты премии:

Лучший режиссер — Хлоя Чжао («Земля кочевников»);

Лучшая операторская работа — Джошуа Джеймс Ричардс («Земля кочевников»);

Лучшая женская роль — Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»);

Лучшая мужская роль — Энтони Хопкинс («Отец», реж. Флориан Зеллер);

Лучший британский фильм — «Девушка, подающая надежды» (реж. Эмиральд Феннел).

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не получил награды. Картина была представлена в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

Вчера, 10 апреля, состоялся первый день церемонии награждения. На ней были озвучены победители в технических номинациях.

О фильме-победителе — в материале “Ъ” «Неволя к перемене мест».