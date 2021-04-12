Благотворители заразились щедростью

Пандемия коронавируса мотивировала российских граждан поддерживать благотворительные организации, а январские протестные акции — правозащитников. К таким выводам пришли эксперты фонда «Нужна помощь», которые провели исследование благотворительной активности россиян в 2020 году и начале 2021-го. Весь прошлый год жители России жертвовали на медицину, социальную помощь и экологию, а в начале этого года стали массово «вкладываться» в права человека.

Платформа «Если быть точным» (создана фондом «Нужна помощь») и платежный сервис CloudPayments (сервис для интернет-магазинов, бизнеса, микрофинансовых организаций и благотворительных фондов, позволяющий принимать платежи онлайн банковской картой, Apple Pay и Google Pay, а также в мессенджерах и социальных сетях) запустили совместный мониторинг фандрайзинговой деятельности НКО и проанализировали, как менялись благотворительные пожертвования людей в 2020 году и начале 2021-го. Эксперты отметили рост как разовых пожертвований, так и подписок на ежемесячные списания. Он начался в марте прошлого года и в апреле достиг пиковых значений: за месяц число пожертвований увеличилось на 136%. По словам руководителя проекта «Если быть точным» Анны Арзамасовой, наибольшую поддержку в прошлом году ощутили НКО, помогающие социально уязвимым группам людей и работающие в сфере медицины. Жертвователи стали больше помогать и животным: разовые платежи с марта по май 2020 года выросли на 42%, а постоянные — на 10%.

Летом число разовых пожертвований стало снижаться, что Анна Арзамасова объясняет как «предполагаемым уходом угрозы коронавируса» на фоне постепенного снятия ограничений, так и сезонностью. При этом количество подписок на ежемесячные автоплатежи, по ее словам, росло весь год. Декабрь традиционно остался самым удачным месяцем для благотворительности и в год пандемии: по словам госпожи Арзамасовой, НКО запускали предновогодние кампании, а люди стремились «успеть сделать доброе дело». В итоге к концу года разовые пожертвования на помощь социально уязвимым группам по отношению к ноябрю выросли на 96%, сборы на медицину — на 43%, экологию — на 220%, права человека — на 58%. Авторы исследования обратили внимание и на «взрывной пик переводов» на охрану природы в сентябре, когда произошла экологическая катастрофа на Камчатке с массовой гибелью морских животных. «Эта тема широко освещалась в СМИ, привлекла большое внимание к проблеме экологии, что отразилось и на пожертвованиях,— пояснила Анна Арзамасова.— За осенние месяцы разовые переводы на экологию выросли более чем в два раза, на 113%, а число подписок — на 21%».

Председатель благотворительной организации по помощи бездомным «Ночлежка» (работает в Москве и Санкт-Петербурге) Григорий Свердлин подтвердил “Ъ” тенденцию, отметив, что на счета в 2020 году поступило около 102 млн руб. благодаря частным пожертвованиям, тогда как в 2019 году было перечислено около 60 млн руб. «Средняя сумма пожертвования снизилась с 400 руб. в 2019 году до 300 руб. из-за экономического кризиса, однако увеличилось количество самих жертвователей»,— пояснил Григорий Свердлин. Господин Свердлин надеется, что все они «останутся с "Ночлежкой"» и в 2021 году, пока что «их число держится». «За год пандемии чуть ли не в два раза выросло количество людей, которые обращаются к нам за помощью, так как многие лишаются работы, оказываются на улице или на пороге бездомности»,— добавил он.

А вот по прогнозам президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской, в новом году «эффект 2020 года», когда жертвователи мобилизовались, «увы, не сохранился». Анна Арзамасова считает, что со временем активная поддержка благотворительных организаций россиянами сойдет на нет, так как «по опыту регулярный платеж в среднем живет четыре месяца».

Авторы исследования проанализировали и правозащитную тематику. По их наблюдениям, в 2020 году всплеска пожертвований правозащитным организациям не было, но в январе 2021-го на фоне всероссийских акций протеста на 200% выросло число частных переводов правозащитным НКО, причем в феврале эта тенденция продолжилась. Это подтвердила аналитик правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Катерина Ставрогина: в январе на помощь задержанным на протестах жертвователи перечислили им около 49 млн руб., в феврале 57 млн руб. Госпожа Ставрогина уверена, что количество постоянных подписчиков «не уйдет как минимум еще год».

«Когда людей спрашивают, кому вы готовы жертвовать деньги, на первые места они ставят детей и животных, а на последние — юридическую правозащиту, помощь заключенным и преследуемым по политическим мотивам,— объяснила политолог Екатерина Шульман разницу в динамике пожертвований благотворительным и правозащитным организациям.— Тем не менее, когда возникает значительный информационный повод, люди готовы жертвовать и на такие малопонятные, казалось бы, вещи. Проекты "ОВД-Инфо", "Медиазона" в январе и феврале испытали прилив не только жертвователей, но и волонтеров». Несмотря на «устойчивое снижение реальных доходов с 2014 года», госпожа Шульман наблюдает «такой же устойчивый рост числа людей, вовлеченных на постоянной основе в благотворительную деятельность»: «Она становится если не общераспространенной, то привычной социальной практикой: вполне обычной частью быта среднего горожанина является помощь какой-то благотворительной организации». Екатерина Шульман обратила внимание и на «довольно значительный рост доверия россиян к социальным институтам, в том числе российским НКО, в 2020 году». «Год общей беды, разъединив людей физически, парадоксальным образом сделал их более взаимосвязанными социально»,— считает она.

Мария Литвинова