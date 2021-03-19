Как мы называемся?

Попытки создать словарь благотворительных терминов предпринимались неоднократно, но встречались скептически: если что-то непонятно, всегда можно посмотреть в Википедии. Википедия знает все обо всем, но неточно. Поэтому специалисты филфака Уральского федерального университета (УрФУ) по инициативе благотворительного фонда «Умная среда» и при поддержке Фонда президентских грантов решили создать авторитетный справочник, отражающий все разнообразие современной лексики в сфере благотворительности. Зачем нужен такой словарь и как его оценивают представители НКО, недавно обсуждалось на площадке центра «Благосфера».

В благотворительности огромную роль играет доверие. Но чтобы доверять, как заметил еще средневековый философ Пьер Абеляр, нужно понимать. Мы много говорим об открытости НКО, о правилах отчетности, об административных расходах, однако не менее серьезной проблемой стал сам язык благотворительности. Профессионалы сектора выработали собственную лексику, но жертвователям она не всегда понятна. А непонятное кажется странным и подозрительным. «Донат» — это пончик с начинкой или пожертвование? «Донор» — тот, кто сдает кровь, или любой жертвователь? «Благотворитель» — тот, кто жертвует деньги, или сотрудник благотворительного фонда? А чем отличаются благотворительность, меценатство и спонсорство?

Первый официальный глоссарий российской благотворительности разрабатывался под руководством декана филфака УрФУ доктора филологических наук Анны Плотниковой. Создатели словаря анализировали данные Национального корпуса русского языка, статьи в СМИ и публикации на сайтах крупнейших фондов и НКО, употребление терминов в законодательных актах.

— Появление в любой сфере своего тезауруса, языка профессиональной деятельности,— это свидетельство профессионализации сектора. Словарь — своего рода договоренность участников рынка о том, как обозначать те или иные явления, это насущная необходимость,— считает Алексей Глазырин, соучредитель БФ «Умная среда».

Самая оживленная дискуссия развернулась вокруг включения в словарь заимствованных слов и жаргонизмов.

Марина Шамара, президент фонда «Анастасия», сетовала: неужели в русском языке нет слов, которые могли бы определить новые понятия? Приходится признать, что нет, особенно когда термин из бизнеса, например, «эндаумент» или «импакт-инвестиции».

Алексей Глазырин напомнил, что основные слова и понятия, связанные с благотворительностью, в России возникли в XIX веке, после 1917 года эти слова исчезают из употребления и вдруг снова появляются во время Второй мировой войны. На сегодняшний день многие из них звучат архаично. «Филантроп», «богадельня», «десятина» — молодым людям они так же непонятны, как старшему поколению термин «лейка» — программа для управления пожертвованиями, а не сосуд для полива растений.

Мария Черток, директор Благотворительного фонда развития филантропии «КАФ», отмечает:

— Использование архаичных слов делает саму деятельность архаичной в глазах аудитории. А мы хотим быть современными.

По прогнозам создателей, словарь просуществует в неизменном виде около десяти лет, а потом нужно будет выпускать дополненное издание.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда