Глава МИД Белоруссии: некоторые украинские политики не хотят соблюдать минские договоренности

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал предложение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука перенести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в Польшу. По его словам, «подобного рода "вакханалия" вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске».

«Что касается заявления господина Кравчука, президент Белоруссии много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники. И мы не навязывались в этот процесс, в который оказались вовлечены по просьбе и Украины, и Германии, и России‚ и Франции»,— заявил господин Макей в интервью на телеканале «Беларусь 1» (цитата по БелТА). Министр отметил, что претензий к Белоруссии не было. «Были благодарности с украинской стороны, со стороны России и со стороны ОБСЕ»,— сказал он.

По словам Владимира Макея, «не важно, где будут проходить эти заседания». «Пусть они даже в Антарктиде проходят. Главное, чтобы был достигнут конкретный результат»,— заметил он.

Предложение Леонида Кравчука министр назвал смехотворным. «Например: "Мы должны проводить заседания Трехсторонней контактной группы в нейтральной стране, например в Польше". Ха-ха-ха три раза. Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но, вы знаете, вот эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Более "нейтральной" страны, чем Польша, наверное, во всем мире не сыскать»,— заявил господин Макей.

В Минске заседания ТКГ проводятся с 2014 года. Сейчас стороны ведут переговоры в режиме видеоконференции. В апреле 2021 года на фоне обострения ситуации в Донбассе господин Кравчук назвал Белоруссию «холуем» России. Он также заявил, что Киев не будет вести переговоры в рамках ТКГ из-за участия в них нового представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики.

О попытках урегулировать конфликт читайте в публикации “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».