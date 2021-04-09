АЗС сопротивляются банкротству

Цены на топливо в Москве растут пятнадцатую неделю подряд. Власти готовятся принять меры, иначе АЗС ждут банкротства. Заправки как могут сдерживают ситуацию: с начала года стоимость топлива в рознице выросла лишь на 3%, при этом затраты на покупки для АЗС увеличились на 18%. Иван Якунин поговорил с продавцами, производителями и регулятором и узнал, какими они видят перспективы рынка.

Накануне на ситуацию с топливом обратила внимание ФАС. Ведомство разослало владельцам заправок письма с требованием объяснить каждое подорожание, которое было допущено в рознице с начала года. Если сведения не будут предоставлены, предприятию могут выписать штраф до 500 тыс. руб. “Ъ FM” поинтересовался у главы пресс-службы ведомства Карины Таукеновой, чего таким образом хочет добиться регулятор: «При подготовке и проведении весенних полевых работ нас ожидает увеличение спроса на нефтепродукты. В этой ситуации мы усилили контроль за ценами на бензин. Кроме того, было принято решение проанализировать цепочку поставок нефтепродуктов на АЗС и выявить посредников, которые фактически не оказывают услуг, но повышают стоимость нефтепродуктов. Мы будем разбирать такие случаи».

Сами независимые игроки настаивают, что никаких серых схем в бизнесе нет. Они просто покупают топливо на бирже, а там оно подскочило в цене с начала года. Предприниматель Артур Мулюков, владеющий сетью заправок в Костромской области, делает все, чтобы потребитель этого не заметил: «Мы не устанавливаем цены выше, чем "Роснефть", потому что иначе от нас уйдут клиенты. Но ситуация от этого легче не становится. Маржинальность АИ-92 едва-едва составляет один рубль, а для нормального функционирования предприятия она должна быть не меньше пяти рублей».

Сейчас заправки работают в минус».

Впрочем, такая ситуация сложилась не везде. Те заправки, что связаны с крупными нефтяными компаниями, закупают топливо напрямую, а не через биржу. Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун в беседе с “Ъ FM” заявил, что не понимает, откуда берутся данные о росте цен на бензин: «Недавно был опубликован отчет, согласно которому у нас сейчас одна из самых низких цен в мире. За прошлый год рост стоимости оказался ниже инфляции. Если не ошибаюсь, инфляция у нас около 5,5%, а цены, несмотря на пандемию, увеличились на 4%, то есть, наоборот вышли в отрицательную зону для производителей. Возможно, это расстраивает независимых игроков рынка, поскольку они не могут покрывать собственные издержки, но это не имеет никакого отношения к большим компаниям».

У независимых игроков, а это, по некоторым оценкам, 60% точек по всей стране, другое мнение. Они обвиняют в росте биржевых цен нефтяников, которые большую часть топлива продают за рубеж. Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев объяснил их логику: «На внутреннем рынке нет избыточного предложения по простой причине — ФАС и Минэнерго предлагают нефтяникам поставлять больше бензина, но это не коррелирует с их действиями по гармонизации налогового законодательства, так что у работников отрасли нет стимула. Сегодня гораздо эффективнее добыть нефть и отправить ее на экспорт, нежели переработать внутри страны».

Формально никакого нарушения в этом нет. У правительства есть договоренность с нефтяниками, чтобы 11% произведенного бензина уходило на внутренний рынок, и это обязательство выполняется. Но есть и другие факторы роста, говорит руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник: «Акцизы продолжают индексироваться, история с контейнеровозом, перегородившим Суэцкий канал, повлияла на ценник, сейчас стоимость Brent приближается к $65 за баррель. Если так и будет продолжаться, нельзя исключать введение заградительной пошлины, о которой говорил Дмитрий Медведев».

Ограничить нефтяникам экспорт уже предлагал помощник премьер-министра Игорь Артемьев. Но у властей есть и более мягкие рычаги влияния. Например, с 1 мая демпферный механизм заработает по новым параметрам, и производители топлива получат большие компенсации за торговлю внутри России. Кроме того, в Минэнерго обсуждали планы увеличить норматив по поставкам на внутренний рынок с 11% до 15%.