Цены на бензин поддержали демпфером

В Минэнерго заявили, что благодаря государству бензин стоит на 5 руб. дешевле. Ведомство оценило справедливую цену марки АИ-92 без демпфера в 50 руб., в то время как 25 марта бензин стоил около 45 руб., добавили в министерстве. Так называемый демпферный механизм позволяет нефтяникам получить компенсацию из бюджета, если экспортная стоимость сырья высокая. Эта мера призвана защитить внутренний рынок от скачков цен. Как утверждают в Минэнерго, сейчас потребитель платит 45 руб. за литр бензина, а еще 5 руб. доплачивает государство. Благодаря этому стоимость топлива остается стабильной, считают в министерстве.

Насколько справедливы такие расчеты? Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов с ними категорически не согласен: «Это очень странное заявление. На сегодняшний день мелкооптовые цены подошли почти вплотную к розничным. Реальная маржинальность на заправках составляет 1-1,5 руб., они торгуют в убыток, так как выплаты получают нефтяники. Где та роль демпфера, о которой говорит Минэнерго, мне совершенно непонятно.

Заправки, которые приобретают в мелкооптовом сегменте бензин для его последующей реализации, продают его себе в убыток. При этом они не могут поднять цены, потому что у нас есть регуляторное правило “инфляция-минус”. На мой взгляд, нужно пересматривать в целом общий комплекс регуляторных и фискальных мер, которые на сегодняшний день действуют на территории России. С 2014-го налоговая нагрузка на внутренний рынок растет чрезвычайно сильно. Акцизы были увеличены и по автомобильному бензину, и по дизельному топливу за этот промежуток времени в три раза. При этом розничная цена не растет так же быстро, как акцизы, которые индексируются регулярно, а цены придерживают в пределах инфляции. У нас постоянно возникает ситуация диспаритета: оптовые цены выросли, приблизились к розничным, а розничные поднимать нельзя».

С 1 мая механизм сдерживания цен скорректируют. Как пишет “Ъ”, благодаря этому в 2021 году нефтяники получат на 40 млрд руб. больше, чем в прошлом, а значит, и розница должна отреагировать, отмечает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Кроме того, у государства есть другие способы сдержать цены. «Стоимость может расти в пределах общей годовой инфляции. В видении правительства они не должны ее обгонять. В последний год, по крайней мере, в 2020-м цены удалось как-то удержать. Но есть же еще акцизы — принята долгосрочная программа их индексации. Это тоже сильно влияет на цены. Ну и, конечно, надо смотреть и за периметр.

Если сейчас будет ожидаемая коррекция, внутренний рынок нефтепродуктов тоже должен начать под это подстариваться.

Демпфер — это не панацея, а опция. Его скорректировали в пользу нефтяников, но эти изменения на практике начнут действовать с мая. Возможно, мы увидим не только стабилизацию, но и отступление. Кроме того, в рукаве есть еще один козырь, о котором власти стараются часто не говорить, — заградпошлины — и это может иметь эффект. Если другие рецепты не будут работать, останется довольно жесткий вариант»,— отмечает Пасечник.

В Минэнерго также заявили, что в России цена бензина одна из самых низких в мире. По оценкам министерства, в Штатах литр аналогичного топлива стоит 63 руб., в Китае — 84 руб., в Норвегии — 150 руб. Правда, как эти цены соотносятся с уровнем дохода населения в названых странах и в России, в ведомстве не уточнили.

Владимир Расулов, Илья Сизов