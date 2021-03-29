Бензин подогревает цены на такси

Растущие цены на топливо в России в этом году могут потянуть за собой дорожающее такси, заявили “Ъ FM” в Общественном совете по развитию таксомоторных перевозок. По его прогнозу, поездки прибавят в стоимости от 5% до 10%, если ценники на горючее продолжат увеличиваться. Почему такси может подорожать? И как на рынке перевозок относятся к такому прогнозу? Подробности — у Владимира Расулова.

Прогноз о том, что дорожающее топливо потянет за собой цены на такси, Общественный совет по развитию этих перевозок в первую очередь объяснил пессимизмом предыдущих недель. Сначала в середине марта Счетная палата предупредила о небольшом риске топливного кризиса, а затем Независимый топливный союз направил письмо премьеру Михаилу Мишустину и попросил стабилизировать рынок, иначе цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%.

Весьма вероятно, что бизнес заложит такие издержки в новые тарифы, притом что таксопарки обеспокоены еще и ростом цен на метан, говорит руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Александр Мельников: «Автомобили оснащены газомоторным топливом — и это значительно тормозит переоборудование транспортных средств. Если таксомоторные предприятия, действительно, ощутят, что затраты на горюче-смазочные материалы гораздо выше, чем планируемые расходы, конечно, цены на их услуги повысятся».

Стоимость топлива тем временем стабильно идет вверх. С начала этого года дизель подорожал более чем на 1%, 92 бензин — почти на 3%, а 95-й — практически на 2,5%. Впрочем, такси из-за этого дорожать не будет, уверен руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус: «95% случаев использования такси пассажирами — вызов через приложение. Соответственно, бизнес-модели агрегаторов построены таким образом, что увеличение количества заказов возможно только при условии постоянного снижения цены на перевозку».

Но как сервисы такси смотрят на перспективы удорожания перевозок из-за цен на топливо? В «Яндекс.Такси», Gett и «Везет» “Ъ FM” не смогли оперативно ответить на этот вопрос. В «Ситимобиле» не стали давать конкретных прогнозов. Руководитель пресс-службы агрегатора Полина Ломоносова уточнила, что стоимость бензина не сильно влияет на конечные тарифы: «Когда водителей на линии недостаточно, стоимость поездки может увеличиться. Это больший драйвер роста цен на такси, чем повышение тарифов.

Плюс, у нас создана топливная программа, через которую непосредственно водители партнеров могут приобретать бензин по более выгодным условиям, оплачивая его через водительское приложение».

А что по этому поводу думают таксопарки, ведь им напрямую приходится тратиться на топливо? Владелец одной из московских таксомоторных компаний Георгий Серпионов признался, что издержки растут, но влиять на стоимость поездки парки не могут: «Мы, конечно, приспосабливаемся, где-то заключаем договор с АЗС и пытаемся по себестоимости покупать топливо. Пока сказать, что мы на грани закрытия — значит, соврать. Но это, конечно, ощутимо — расходы растут еженедельно. Мы не занимаемся ценообразованием как таксопарк, это будет только добрая воля агрегатора, если он возьмет и поднимет цену, и то с оглядкой на своих конкурентов. Если никто не поднимет стоимость, и он не будет поднимать, поскольку никто не хочет терять долю рынка».

Москва по стоимости бензина и дизеля мало чем отличается от остальной России. В столице оно дорожает четвертый месяц подряд. Это на себе ощутил таксист Олег, который считает, что поездки сейчас слишком дешевые и должны дорожать. Водителям приходится отдавать немалые комиссии агрегаторам, и если бензин постоянно дорожает, то возить пассажиров становится совсем не выгодно: «По Москве короткая поездка стоит 139 руб. Водитель чистыми получает 100 руб., кроме того, надо учесть амортизацию, цены на бензин. Если кто катается на арендном автомобиле, то должен проводить за рулем порядка 16 часов — это работа на износ. Минимальная поездка должна стоить в районе 250 руб».

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Ситуацию с дорожающим бензином в России в середине марта прокомментировал Владимир Путин. Президент тогда подчеркнул, что нефть подешевела вдвое, а рост цен на топливо в два раза опередил инфляцию. В итоге глава государства потребовал от профильных министерств, чтобы они контролировали цены на нефтепродукты и держали стоимость бензина на прежнем уровне. Но судя по ценникам на заправках, пока получается не очень.