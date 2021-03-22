Каспий обмелел льготами

Как стало известно “Ъ”, правительству может быть поручено разработать меры стимулирования добычи на месторождениях в Каспийском море, где крупнейшим недропользователем является ЛУКОЙЛ. Поручение может быть дано по итогам совещания у Владимира Путина 11 марта по повышению инвестиционной активности. В ходе совещания президент уже пообещал ЛУКОЙЛу рассмотреть поддержку месторождений сверхвязкой нефти, которые пострадали из-за повышения налогов в 2020 году. Тогда же налоговых льгот лишилось и каспийское месторождение ЛУКОЙЛа им. Корчагина, что может стоить компании, по оценкам экспертов, 5 млрд руб.

По данным “Ъ”, глава РСПП Александр Шохин попросил помощника президента РФ Максима Орешкина учесть в протоколе совещания у Владимира Путина от 11 марта меры стимулирования добычи нефти на месторождениях Каспия. Протокол совещания еще не готов, однако на самом совещании глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов поднял вопрос налоговых льгот для сверхвязкой нефти. Тогда Владимир Путин обещал поручить правительству проработать такую возможность (см. “Ъ” от 12 марта). Вопрос льгот для Каспия уже поднимался в связке с проблемой сверхвязкой нефти в письме Владимиру Путину, которое направляли главы ХМАО и Татарстана (см. “Ъ” от 18 февраля). В секретариате курирующего ТЭК вице-премьера Александра Новака, Минэнерго, Минфине и ЛУКОЙЛе не ответили “Ъ”.

ЛУКОЙЛ — крупнейший недропользователь в российском секторе Каспия. Добыча на месторождениях им. Корчагина и им. Филановского уже ведется, месторождение им. Грайфера готовится к вводу. В 2020 году ЛУКОЙЛ добыл на Каспии 7,4 млн тонн нефти, а капитальные затраты компании на местные проекты выросли на 54%, до 56 млрд руб., что связано с обустройством месторождения им. Грайфера. ЛУКОЙЛ на Каспии также входит в СП с «Роснефтью» по Западно-Ракушечному, а с «Газпромом» — по Центральному месторождению.

Вопрос дополнительного стимулирования добычи для проектов на Каспии обострился после того, как в прошлом году правительство повысило налоги для нефтяной отрасли. В частности, по настоянию Минфина была отменена пониженная ставка экспортной пошлины для месторождений Каспия и Восточной Сибири. Таким проектам также не предложили автоматически перейти на льготный режим налога на дополнительный доход (НДД).

Из действующих каспийских проектов от изменения налоговой системы пострадало месторождение им. Корчагина, которое пользовалось льготной ставкой (для месторождения им. Филановского ставка пошлины осталась нулевой). Хотя льготной ставки по экспортной пошлине лишились и проекты других нефтяных компаний, «Роснефти» и «Газпром нефти» удалось как минимум отчасти компенсировать свои потери, получив право на налоговый вычет для Приобского и Новопортовского месторождений соответственно.

ЛУКОЙЛ пострадал от отмены льготы по экспортной пошлине для месторождения им. Корчагина, отмечает Дарья Козлова из Vygon Consulting: у компании оставалось еще более 1 млн тонн льготируемых объемов на 2021 год. По оценкам аналитика, при текущих ценах на нефть и курсе рубля потерю льготы по экспортной пошлине для этого месторождения можно оценить примерно в 5 млрд руб. При этом перевести месторождение им. Корчагина на НДД нельзя, в отличие от других активов, которым отменили эту льготу, отмечает Дарья Козлова. Оно располагается на одном лицензионном участке вместе с другими месторождениями — им. Филановского и им. Грайфера, которые относятся к новым морским месторождениям и облагаются по другим ставкам. Поскольку НДД рассчитывается по лицензионным участкам, неясно, как перевести на этот налог только одно из расположенных на участке месторождений, отмечает аналитик.

Дмитрий Козлов