ЦБ наполнит кошельки цифровыми рублями

Банк России 8 апреля предоставил подробности плана по развитию цифрового рубля. Регулятор прислушался к мнению рынка в рамках проведенного ранее опроса, итоги которого были представлены сегодня. Большинство участников рынка выступили за модель цифрового рубля, при которой ЦБ открывает и ведет кошельки банкам/финансовым посредникам, а те, в свою очередь, открывают и ведут кошельки клиентов. Эмитентом цифрового рубля будет Банк России, доступ к своему кошельку, где будут храниться деньги, клиенты получат через мобильное приложение банка. Тестирование платформы цифрового рубля пройдет в течение 2022 года.

Регулятор планирует создавать прототип цифрового рубля своими силами, об этом сегодня заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, признав, что готовых решений для прототипа в стране пока нет. Предполагается, что Центральный банк (ЦБ) будет использовать гибридную архитектуру, как из компонентов централизованной системы, так и из распределенных реестров — блокчейна. Это важный сигнал для рынка, отметил в беседе с “Ъ” глава ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) Игорь Антонов.

«Если Банк России уже заговорил о технологии реализации цифрового рубля, значит, регулятору удалось определиться по более глобальным сутевым вопросам»,— говорит господин Антонов.

Создание прототипа платформы цифрового рубля запланировано на декабрь 2021 года, а запуск тестирования — на первый квартал 2022 года. После ЦБ сформирует «дорожную карту» внедрения целевой платформы цифрового рубля. По словам госпожи Скоробогатовой, для регулятора «критично важно» сделать новую форму денег удобной и выгодной для всех участников рынка. В этой работе, по мнению ЦБ, должны принять участие как банки, так и иные финансовые организации, а также торгово-сервисные предприятия, чтобы отладить все цепочку взаимодействия. Влияние внедрения цифрового рубля на балансовую структуру российских банков «будет медленным и контролируемым», полагает регулятор.

Концепцию реализации цифрового рубля ЦБ выбирал с учетом мнения рынка. 13 октября прошлого года регулятором был опубликован консультационный доклад, в котором предлагалось четыре сценария реализации цифровой валюты. Итоги опроса были представлены сегодня. В частности, большинство респондентов (всего 196 респондентов дали обратную связь) поддерживают инициативу регулятора по введению цифрового рубля, говорится в опубликованной сегодня концепции. При этом 75% из них полагают, что цифровой рубль целесообразно внедрять уже в настоящее время. Кроме того, большинство участников рынка (84%) высказались за децентрализованную розничную двухуровневую модель D, которая предполагает, что ЦБ открывает и ведет кошельки банкам/финансовым посредникам, а те, в свою очередь, открывают и ведут кошельки клиентов.

Эмитентом цифрового рубля будет Банк России, доступ к своему кошельку, где будут храниться деньги, клиенты получат через мобильное приложение банка

Для офлайн-операций с цифровым рублем будет создан второй кошелек на мобильном устройстве клиента. Но и для офлайн-переводов, которые предусмотрены концепцией развития цифрового рубля, сегодня тоже нет готовых решений, признала на пресс-конференции госпожа Скоробогатова.

Председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева обращает внимание на то, что ЦБ России даст возможность клиенту открыть только один кошелек, но доступ к нему он сможет организовать через разные банки причем в разном функционале. «В одном банке могу пополнять, через другой переводить платежи. То есть через тот, в котором мне необходимая операция более выгодна или где лояльность банка к клиенту более высокая»,— указывает она. Это не только даст выбор клиенту, но и спровоцирует банки на конкуренцию и тем самым должно будет привести к более выгодным для клиента условиям обслуживания. Кроме того, она считает правильным, что ЦБ продумал возможность второго офлайн-кошелька.

Цифровой рубль станет третьей формой денег.

Это будет именно платежный инструмент, регулятор не планирует давать доступ к использованию их «ни в депозитных операциях, ни в тем более кредитных».

В то же время остатки на счетах в цифровом рубле будут доступны, и никаких лимитов на остаток вводить не планируется.

Теперь участники рынка будет изучать концепцию цифрового рубля, которая была опубликована сразу после пресс-конференции. До 8 июня ЦБ по ней принимает предложения от участников рынка.

Ольга Шерункова