Флагманские смартфоны LG получат новые версии Android

Компания LG продолжит поддерживать флагманские смартфоны даже после закрытия подразделения по выпуску мобильных устройств. Южнокорейский производитель продолжит выпускать для устройств обновления с новыми версиями операционной системы Android.

Смартфоны серий G и V, Velvet, Wing, выпущенные в 2019 году и позже, получат три новые версии Android. Поскольку устройства вышли на рынок с операционной системой Android 10, владельцы устройств могут рассчитывать на обновление до Android 13.

Вышедшие в 2020 году смартфоны серий Stylo и K также будут обновляться. Для этих устройств, работающих на Android 10, в LG пообещали подготовить апдейты до Android 11 и Android 12.

В начале апреля LG объявила об уходе с рынка смартфонов. Фирма сосредоточит свои ресуры на работе в области электромобилей, интернета вещей и решений для бизнеса, а выпуск смартфонов свернет к 31 июля текущего года.