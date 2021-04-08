Полиция хочет ограничить «скопинскому маньяку» доступ в интернет и посещение кафе

Полиция просит у суда ограничить «скопинскому маньяку» Виктору Мохову право на общение в интернете, а также на посещение баров и кафе. Об этом сообщили ТАСС в секретариате Скопинского районного суда Рязанской области.

«Его хотят ограничить <…> в общении в интернете, в посещении кафе и баров»,— рассказали в суде

В отношении Мохова действует ряд ограничений после освобождения из тюрьмы. В частности, он должен регулярно отмечаться в отделении полиции и оставаться в пределах района, где прописан. Его уже штрафовали из-за нарушения надзора. 6 апреля суд должен был рассмотреть дело «Об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений (гл. 29 КАС РФ)» по иску полиции, но слушания перенесли на 15 апреля. СМИ писали, что речь может идти о запрете на общение Мохова с журналистами.

Напомним, в 2005 году Виктор Мохов был приговорен к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы за похищение и изнасилование двух девушек-подростков. Он вышел на свободу в начале марта нынешнего года, 22 марта на YouTube вышло его интервью Ксении Собчак. В нем он публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, в том числе подробности сексуального и физического насилия, и лишения свободы. После этого одна из жертв, Екатерина Степанова, пожаловалась на него в СКР. Ведомство начало проверку