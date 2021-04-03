Полиция снова подала в суд на «скопинского маньяка» из-за нарушения административного надзора

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Скопинский» подал второй судебный иск против «скопинского маньяка» Виктора Мохова из-за нарушенного им административного надзора. По закону бывший осужденный должен регулярно отмечаться в отделении полиции и оставаться в пределах района, где прописан. Вчера, 2 апреля, за несоблюдение этих правил Мохова оштрафовали. По данным Mash, штраф составил 1 тыс. руб.

6 апреля судья единолично рассмотрит дело «Об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений (гл. 29 КАС РФ)», следует из карточки на сайте Скопинского районного суда Рязанской области.

Напомним, в 2005 году Виктор Мохов был приговорен к 16 годам 10 месяцам лишения свободы за похищение и изнасилование двух девушек-подростков. Он вышел на свободу в начале марта нынешнего года, 22 марта на YouTube вышло его интервью Ксении Собчак. В нем он публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, в том числе подробности сексуального и физического насилия и лишения свободы. После этого одна из жертв Екатерина Степанова пожаловалась на него в СКР. Ведомство начало проверку.