Мал бизнес, да занял

Несмотря на пандемию, предприятия малого и среднего бизнес (МСБ), которых банки воспринимают как наиболее рискованных заемщиков, получили в 2020 году кредиты почти на уровне 2019 года. Снижение выдач составило всего 2%, до 7,6 трлн руб. В итоге портфель в целом вырос на 23%. Но в отсутствие льгот, отмечают эксперты, он показал бы падение. Этот год обещает быть не менее сложным для МСБ, поэтому банки продолжают смотреть на сегмент с осторожностью.

Малый и средний бизнес, оказавшийся в прошлом году из-за пандемии в тяжелом положении, увеличил долги перед банками, следует из предварительных расчетов «Эксперт РА». Общий портфель кредитов МСБ за 2020 год вырос на 23% (их задолженность достигла 5,8 трлн руб. против 4,7 трлн руб. годом ранее), став рекордным с 2012 года.

В то же время выдачи кредитов МСБ за прошлый год составили 7,6 трлн руб., показав снижение на 2% год к году. Не менее 1,4 трлн руб.— около 18% от всех выдач — пришлось на льготные ссуды, поясняют в «Эксперт РА». Без них сегмент кредитования МСБ «показал бы существенный спад». По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и Frank RG, в 2020 году более 80% всех льготных кредитов были выданы микро- и малому бизнесу.

В итоге 8,2% кредитного портфеля МСБ были сформированы за счет льготных выдач, указывают ОКБ и Frank RG, самый большой объем — 12,6% — в портфеле микробизнеса, у малого — 7,9%, среднего — 4,6%.

«Эксперт РА» (на основе анкетирования) выделяет банки, у которых произошел наибольший рост выдач. Среди них крупнейшие — Совкомбанк (109,6%), Промсвязьбанк (73,4%), СМП-банк (60,1%), Металлинвестбанк (46,8%), АБ «Россия» (43,1%). У крупнейших банков — Сбербанка и ВТБ, несмотря на преимущество в абсолютных значениях, динамика роста сдержанная: рост 2,3% (почти 2 трлн руб. выдачи) и 0,2% (904,5 млрд руб.) соответственно.

В «Сбере» “Ъ” пояснили, что рост портфеля в 2020 году обусловлен как кредитованием новых клиентов, так и участием в госпрограммах, при этом доля Сбербанка по размеру кредитного портфеля МСБ составляет 36%. «Для объективного сопоставления объема выдачи кредитов МСБ необходимо учитывать значительное число факторов…— говорят в пресс-службе ВТБ.— Более релевантным… является сравнение объема кредитного портфеля». В ВТБ за 2020 год он вырос почти на четверть, до 750 млрд руб. (в рамках методики 209-ФЗ). Кроме того, в течение года банк удвоил число действующих кредитных договоров в сегменте МСБ (до почти 43 тыс.).

Более активная динамика у ряда игроков объясняется низкой базой, «Сбер» же и ВТБ, которые показали скромный рост, увеличили портфель в рамках своей доли, отмечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон Лопатин.

Основной прирост в Совкомбанке произошел за счет притока новых клиентов, в том числе и в рамках правительственных программ поддержки субъектов МСБ, пояснил старший вице-президент банка Владислав Монов. «В 2019–2020 годах в банке было создано новое подразделение для обслуживания субъектов МСП,— говорят в АБ "Россия".— Внедрены пакетные тарифы по РКО, линейка кредитных продуктов, разработано новое решение по ДБО. Это дало мультипликативный эффект». Динамика в СМП-банке объясняется двумя факторами, отмечает директор департамента малого и среднего бизнеса Александр Киселев: «В первую очередь это ориентация на сектор госзаказа. Второй фактор — это долгосрочные кредиты для устойчивых региональных компаний, занятых в обрабатывающем производстве / сдаче недвижимости в аренду».

В то же время ряд крупных банков снизили кредитование МСБ. Среди них, по данным «Эксперт РА», «Уралсиб» (–24,7%), «Зенит» (–17,0%) и ТКБ (–15,5%). Для банков малый и средний бизнес остается одной из наиболее рискованных категорий заемщиков, поэтому «аппетит к кредитованию в 2021 году будет умеренным», полагает господин Лопатин. Например, в Совкомбанке и СМП-банке ожидают в 2021 году темпов роста портфеля на уровне 20–25%.

Ольга Шерункова