«Работа.ру»: желаемая зарплата россиян после локдауна выросла на 44%

Средняя желаемая зарплата жителей России к весне 2021 года выросла на 44% по сравнению с периодом локдауна на фоне пандемии коронавируса и составила 107 тыс. руб., подсчитал рекрутинговый сервис «Работа.ру». В июне 2020 года, сразу после снятия ограничительных мер, средняя желаемая зарплата россиян составляла 74 тыс. руб.

«Более низкие зарплатные ожидания жителей России в период снятия ограничительных мер связаны с общей нестабильной экономической ситуацией и упадком потребительских настроений в тот момент. По мере восстановления рынка и возобновления деятельности компаний зарплатные ожидания кандидатов также начали расти»,— прокомментировал исследование коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.

По данным «Работы.ру», жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 118 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге зарплатные ожидания оказались ниже среднего уровня и составили 102 тыс. руб.

В феврале сервис сообщил о зарплатных ожиданиях россиян по городам в разрезе профессий. По данным февральского исследования «Работы.ру», на зарплаты от 79 тыс. до 126 тыс. руб. в столицах претендуют специалисты сферы ИТ, СМИ и финансов.

В конце января были опубликованы результаты рейтинга лучших работодателей FutureToday 2020 года. Из него следует, что три четверти старшекурсников и выпускников считают лучшими работодателями кого-либо из «тройки» «Яндекс»—Google—Apple, но в целевой аудитории лидеры СИБУР, Mail.ru Group, McKinsey & Co.

О карьерных ожиданиях российских студентов — в материале “Ъ” «Вакансии чужой мечты».