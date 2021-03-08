Россияне назвали наиболее несправедливо оплачиваемые профессии

Политики и банкиры вошли в список людей, чью деятельность россияне чаще всего считают неоправданно высоко оплачиваемой, свидетельствуют результаты социологического опроса Ipsos. Их заработные планы считают завышенными 74% и 71% респондентов из России соответственно.

Онлайн-опрос проводился в 28 странах мира. Общая выборка составила 20,5 тыс. человек, выборка пользователей из России — около 500 человек. Данные опроса публикует РБК.

В числе других людей, которые получают неоправданно высокую зарплату, респонденты из России назвали полицейских (25%) и программистов (14%). Социальные работники стали людьми, про которых чаще всего говорили как о получающих слишком маленькую зарплату (71%), следом идут медсестры и работники сферы ухода за детьми (70% и 69%)

62% участников опроса из России называли бухгалтеров людьми, которые получают именно столько, сколько должны. О справедливой оплате труда компьютерных инженеров и программистов сообщили 60% респондентов.