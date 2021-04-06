Credit Suisse объявил об отставке руководителей из-за скандалов вокруг Greensill и Archegos Capital

Швейцарский банк Credit Suisse объявил о перестановках в руководстве, снижении дивидендов по итогам года, а также об отказе от бонусных выплат членам совета директоров компании. Все эти решения связаны с крахом сразу двух крупных клиентов Credit Suisse за последний месяц — финтех-стартапа Greensill Capital и инвестфонда Archegos Capital Management.

Британский финтех-стартап Greensill Capital объявил о банкротстве 8 марта. Компания занималась предоставлением краткосрочных авансовых кредитов для финансирования цепочек поставок своих клиентов. Ее главным клиентом была GFG Alliance господина Гупты, который построил свой бизнес на скупке проблемных металлургических активов. Компания индийского миллиардера также находится на грани банкротства — британские власти уже отказались спасать ее из-за многочисленных проблем. При этом финансировал цепочки поставок своих клиентов Greensill Capital в основном через фонды Credit Suisse. Швейцарский банк выделил на эти операции $10 млрд. Банк пытается вернуть эти средства своим инвесторам, но пока что возвращена была лишь малая часть этих денег. Инвесторы уже готовят коллективные иски к банку.

А 29 марта стало известно о проблемах семейного фонда Билла Хванга Archegos Capital Management, который «допустил дефолт по маржинальным требованиям, выдвинутым… Credit Suisse и некоторыми другими банками»,— говорилось тогда в сообщении швейцарского банка. Сегодня Credit Suisse заявил, что ожидаемый ущерб от дефолта Archegos Capital составит $4,7 млрд. В результате компания ожидает получения чистого убытка в районе $955 млн по итогам первого квартала 2021 года.

Совет директоров банка предложил освободить от занимаемых должностей главу инвестподразделения Брайана Чина и директора по рискам и комплаенсу Лару Уорнер. Господин Чин покинет свой пост 30 апреля, а госпожа Уорнер — 6 апреля. От отставок членов совета директоров и членов правления было рекомендовано воздержаться до окончания внутреннего расследования двух скандалов.

Кроме того, совет директоров предложил лишить бонусных выплат членов совета директоров, завязанных на показателях банка по итогам 2020 года, а также выплат, которые члены совета директоров могли получить за хорошие показатели Credit Suisse по итогам 2021–2023 годов. Председатель совета директоров Урс Ронер также предложил не выплачивать ему личную премию в размере $1,6 млн. Совет директоров принял это предложение. Сам господин Ронер покинет свой пост 30 апреля, как и было объявлено в декабре 2020 года.

Наконец, банк решил снизить размер дивидендов, которые будут выплачены по итогам 2020 года: с 0,29 швейцарского франка до 0,1 франка (с $0,3 до $0,1).

Год назад в Credit Suisse сменился гендиректор — Тиджан Тиам покинул свой пост после скандала со слежкой за сотрудниками банка.

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Кирилл Сарханянц