Власти Британии отказались спасать бизнес Саджива Гупты

Правительство Великобритании отказалось предоставлять кредит в размере £170 млн GFG Alliance индийского миллиардера Саджива Гупты, сообщает Financial Times.

Холдинг был главным клиентом финтех-стартапа Greensill Capital, обанкротившегося в начале марта, и остался без средств для продолжения деятельности. Господин Гупта просил у британских властей спасти его бизнес. Однако парламентарии в ответном письме на прошлой неделе уведомили бизнесмена об отказе, сославшись на многочисленные проблемы с его холдингом, утверждают источники издания. Официально ни в GFG Alliance, ни в правительстве эту информацию пока не подтвердили.

Greensill Capital была основана в 2011 году австралийским предпринимателем Лексом Гринсиллом. Его компания занималась предоставлением компаниям краткосрочных авансовых кредитов для финансирования их цепочек поставок. Главным клиентом Greensill Capital стала GFG Alliance господина Гупты, который построил свой бизнес на скупке проблемных металлургических активов. Позднее выяснилось, что за успехом Greensill стоял именно господин Гупта, предоставлявший через свои фонды деньги стартапу, а тот тайно финансировал GFG Alliance через кредитование цепочек поставок. Деньги же на свою деятельность Greensill получала в основном от Credit Suisse, выделившего $10 млрд на деятельность стартапа, а также от SoftBank, который вложил в компанию господина Гринсилла около $2 млрд.

Подробнее о крахе Greensill читайте в материале “Ъ” «Стартап превратился в дыню».

Кирилл Сарханянц