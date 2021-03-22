Инвесторы готовят коллективные иски к Credit Suisse в связи с банкротством Greensill

Инвесторы, которые в свое время вложились в фонды Credit Suisse, использовавшиеся для операций обанкротившегося стартапа Greensill, готовят коллективные иски к швейцарскому банку. Как сообщает Financial Times, инвесторы обвиняют Credit Suisse во введении в заблуждение.

Банк рекламировал своим клиентам вышеупомянутые фонды как одни из самых безопасных для вложений. В общей сложности размер фондов составил в итоге $10 млрд. Однако 8 марта Greensill объявил о банкротстве и подал заявления о защите от кредиторов к властям Великобритании и Австралии, где зарегистрирована компания. Credit Suisse тут же пообещал, что попытается возвратить деньги инвесторов, но к настоящему времени ему удалось вернуть лишь $3 млрд.

Ситуация с возвращением оставшихся средств, по словам представителей банка, «в значительной степени неопределенная». Это означает, в частности, что истцами могут выступить владельцы большей части оставшейся суммы. Среди них есть как институциональные инвесторы, которые являются при этом клиентами Credit Suisse, так и состоятельные частные инвесторы. По данным газеты, иски к банку готовятся как в Швейцарии, так и в Великобритании.

Подробнее о крахе Greensill читайте в материале “Ъ” «Стартап превратился в дыню».

Кирилл Сарханянц