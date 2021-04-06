Clubhouse запустил монетизацию для пользователей

Сервис аудиочатов Clubhouse объявил о запуске функции Payments, с помощью которой пользователи смогут отправлять платежи создателям контента на платформе. В Clubhouse заверяют, что сама компания не будет получать деньги с донатов, однако с пользователей возьмут сервисный сбор за обработку платежа. Раньше авторы не могли монетизировать свои шоу на платформе.

Сначала функция принятия платежей будет доступна тестовой группе пользователей, в то время как отправлять донаты смогут все участники соцсети. В дальнейшем компания планирует расширять волнами список авторов, для которых доступна монетизация. Как заверяют в Clubhouse, это только первая из многочисленных мер поддержки авторов. Ранее компания объявила о плане по поддержке пользователей, создающих контент.

О феномене Clubhouse читайте в колонке корреспондента “Ъ” Юлии Степановой «Пригласить не найдется».

Евгений Федуненко