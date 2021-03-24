ОСАГО копит на запчасти

Российский союз автостраховщиков (РСА) актуализировал справочники средней стоимости запчастей, материалов и работ для определения цены ремонта в ОСАГО. Рост цен по сравнению с «мирным» 2019 годом замедлился до 16% после взлета на 23% полугодием ранее. Расходы на ремонт по-прежнему давят на экономику ОСАГО, но страховщики не торопятся лоббировать новое повышение цен — с последнего пересмотра ЦБ тарифов прошло полгода. РСА пробовал убедить Банк России разрешить ремонт в ОСАГО с более дешевыми запчастями, но ЦБ на это не пошел.

Как сообщили вчера в РСА, с 15 марта 2021 года действуют новые цены на восстановительный ремонт в ОСАГО. По сравнению с ценами стабильного 2019 года из-за ослабления рубля ремонтная корзина ОСАГО подорожала на 16%, но де-факто подешевела в сравнении со справочниками полугодовой давности — тогда рост цен составлял 23%. Напомним, РСА актуализирует справочники цен раз в полгода. Они включают в себя информацию о средней стоимости запчастей, материалов и нормочаса работ и подготовлены в соответствии с Единой методикой определения расходов на восстановительный ремонт в ОСАГО, утвержденной ЦБ.

Как объясняет глава союза Игорь Юргенс, актуализация справочников в 2020 году производилась в условиях нестабильного рынка запасных частей — это было вызвано ограничительными мерами, введенными из-за пандемии. Он называет рост цен в корзине ОСАГО «вызовом» для рынка и говорит, что, несмотря на это, страховщикам пока удается держать среднюю цену на полис ОСАГО на уровне относительно стабильного 2019 года.

По данным РСА, по итогам первых двух месяцев 2021 года средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц составила 5440 руб., как и год назад. Ослабление рубля давит на экономику «автогражданки», но страховое лобби вопреки обыкновению не заводит разговор о пересмотре тарифов. Дело в том, что последний раз ЦБ менял базовые ставки ОСАГО с сентября 2020 года. Тогда тарифный коридор уже был расширен в среднем на 11% вверх и вниз. Для большинства частных владельцев легковых автомобилей было приготовлено расширение коридора на 10%, для юрлиц — на 20%, для такси — на 30%. Минимальная ставка для автовладельцев-физлиц с легковым автомобилем с сентября составляет 2471 руб., максимальная — 5436 руб. За последние шесть лет тарифы ОСАГО менялись три раза, верхняя граница базовой ставки для частных автовладельцев выросла за это время в два с половиной раза.

Ранее Минфин заявлял о намерении либерализовать тарифы ОСАГО к 2023 году. Переходным этапом к отказу от регулирования цен должен был стать отказ от расчета в цене регионального коэффициента и коэффициента мощности авто. Однако депутаты не пропустили такие изменения, приняв лишь поправки о расширении тарифного коридора. На рынке понимают, что очередные призывы пересмотреть тарифы только поднимут волну социального негодования и вызовут недовольство регулятора. Тем более что, по данным ЦБ, совокупные выплаты по ОСАГО в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом — до 137,4 млрд руб., а сборы росли (на 2,4%, до 220 млрд руб.).

Поэтому автостраховщики решили пойти другим путем.

Как выяснил “Ъ”, страховое лобби пыталось убедить ЦБ внести изменения в методику — разрешить использование при ремонте ОСАГО более дешевых запчастей. Сейчас методика относит их к категории некачественных. «Берется цена оригинальной запчасти и аналога российского производителя, если разница более 30%, запчасть отсекается как некачественная»,— поясняет исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Страховщики пытались убедить ЦБ в том, что на фоне ослабления рубля цены на оригинальные запчасти иностранных производителей выросли еще сильнее, а стоимость отечественных осталась неименной. Разница между ними выросла и может превышать 30%. «Возникает проблема с отечественными производителями — их запчасти спустились в категорию некачественных для нужд ОСАГО, это же абсурд»,— считает господин Уфимцев.

Впрочем, ЦБ на пересмотр методики в этой части не пошел, но разрешил страховщикам использовать цены онлайн-магазинов. Они бывают ниже, чем в стационарных торговых точках, цены которых включены в методику, и для некоторых марок автомобилей цены восстановительного ремонта могут быть снижены.

Татьяна Гришина