Туроператоры просят Ростуризм содействовать возобновлению полетов в Кипр

Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила Ростуризм содействовать возобновлению авиасообщения с Кипром, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию письма АТОР. С 1 апреля Кипр открыл для граждан РФ границы и отменил для них карантин. АТОР отмечает, что Кипр пользуется спросом у россиян, но сроки возобновления полетов в страну неизвестны.

По данным АТОР, у россиян сохраняется спрос на отдых за рубежом, а Кипр остается одним из самых популярных и востребованных направлений. После того, как кипрские власти решили открыть границы для российских туристов, в АТОР стало поступать «множество вопросов от туристов и туроператоров». Они, в частности, интересуются, может ли туроператор до официального возобновления авиасообщения на Кипр продавать туда туры, в том числе на стыковочных рейсах через третьи страны или на грузопассажирских рейсах, говорится в письме.

«Просим оказать содействие скорейшему открытию прямого авиасообщения с Республикой Кипр с целью безопасной и прогнозируемой доставки туристов к месту отдыха и обратно»,— говорится в обращении АТОР, направленном в Ростуризм.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сказала «РИА Новости», что пока не решен вопрос о сроках открытия прямого авиасообщения с Кипром. Она утверждает, что есть информация о том, что МИДы России и Кипра ведут соответствующие переговоры. «На наш взгляд, безопасная и прогнозируемая перевозка, а именно нормальное прямое авиасообщение, снизили бы нервозность туристов, способствовали восстановлению индустрии в целом»,— добавила госпожа Ломидзе.

Кипр закрыл свои границы для иностранных туристов в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса. 1 марта 2021 года власти острова разрешили въезд для туристов из ЕС. С 1 апреля страна открыта и для посещения россиянами. Для въезда будет необходим только отрицательный результат на COVID-19, полученный перед вылетом.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Кипр определился с датой».