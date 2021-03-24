Кипр с 1 апреля разрешает въезд туристам из России

С 1 апреля Кипр откроет границы для российских туристов, подтвердила ТАСС пресс-служба государственного комитета по туризму острова. Также отменяется обязательная самоизоляция для прибывающих из РФ. Ранее о планах кипрских властей сообщала Ассоциация туристических операторов РФ. Теперь россиянам будет необходим только отрицательный результат на коронавирус COVID-19, полученный перед вылетом.

«Кипр открывает свои границы для всех посетителей из России с 1 апреля 2021 года. Тем пассажирам, которые прошли соответствующее тестирование и доказали отсутствие у них коронавирусной инфекции, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина»,— сказали в пресс-службе. Для детей до 12 лет тест не нужен.

Отмена самоизоляции стала возможной после того, как власти Кипра в списке эпидемиологически неблагополучных стран перенесли Россию из «красной» категории в «серую». Нахождение в «красной» зоне предполагает, что прибывающие из стран этой категории обязаны проходить двухнедельный карантин по прибытии на Кипр и дважды сдавать тест на вирус: до и сразу после приезда. Также «красная зона» разрешает въезд только отдельным группам лиц.

Кипр закрыл свои границы для иностранных туристов в марте 2020 года. 1 марта 2021 года власти острова разрешили въезд для туристов из ЕС.