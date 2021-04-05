Гинцбург: «Спутник V» не влияет на геном человека и наследственность

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не может никак влиять на геном человека и на генетическую наследственность, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«"Спутник V" никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала»,— сказал Гинцбург «РИА Новости». Он пояснил, что на геном человека может повлиять только то, что может в геном «интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК». По его словам, если препарат в организме человека не размножается, то он не может интегрироваться и взаимодействовать с нуклеиновой кислотой.

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«Спутник V» зарегистрировали в России в августе 2020 года. Вакцина одобрена к применению в 59 странах, ее эффективность превышает 90%. По словам Александра Гинцбурга, специалисты Центра имени Гамалеи разработали механизм для оперативного обновления вакцины.

Подробнее о разработке — в материале “Ъ FM” «Новый "Спутник V" соберут по кирпичикам».