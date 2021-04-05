МИД РФ не исключает появления альтернативы SWIFT

Замглавы МИД России Александр Панкин не исключил формирования альтернативной SWIFT платежной системы на новой технологической основе. SWIFT — международная межбанковская система обмена информацией о платежах, штаб-квартира SWIFT расположена в Бельгии.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе»,— сказал господин Панкин в интервью «РИА Новости».

Он уточнил, что развитие альтернативных SWIFT систем, более продвинутых технологически и не претендующих на монополизацию этой сферы,— это не только реакция на геополитическую реальность, но и ответ на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных достижений в цифровой сфере.

В конце 2020 года СМИ сообщили, что президент США Джо Байден рассматривает отключение России от SWIFT в качестве новых санкций за хакерские атаки на американские федеральные ведомства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил отключения страны от SWIFT, учитывая санкционную политику США.