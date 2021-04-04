Красная Пасха

Италия снова, как и год назад, встречает католическую Пасху в режиме жесткого карантина. Вся страна превращена в красную зону. В соответствии с предписаниями правительства, итальянцы проводят пасхальные праздники дома или в гостях, где разрешено собираться не более чем четырем взрослым. За соблюдением установленных правил следят 70 тыс. полицейских. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Риме Елена Пушкарская.

«В этом году мы меньше шокированы, но больше изнурены» — так определил папа Франциск нынешнее состояние своей паствы. Второй год подряд понтифик служил пасхальную литургию не на Ватиканской площади, а внутри собора Святого Петра.

Впрочем, в отличие от прошлого года, церкви и храмы открыты, однако рекомендовано посещать лишь те, которые ближе всего от дома. Кроме того, пасхальные церемонии организованы так, чтобы не собиралось слишком много людей. Пример подает Ватикан, до минимума сокративший ритуалы Страстной недели.

В Страстной четверг папа Франциск отказался от традиционно вызывавшего повышенное внимание СМИ ритуала омовения ног, который в последние годы понтифик проводил в тюрьмах.

Зато глава католической церкви побывал в расположенном на территории Ватикана зале Павла VI, где обычно проходят концерты и другие массовые мероприятия, а сейчас оборудован пункт вакцинации бездомных.

Был отменен и пятничный крестный ход вокруг Колизея, собиравший в былые годы огромную толпу верующих и туристов, а также миллионные просмотры на телеканалах. Эта церемония, символизирующая восхождение Христа на Голгофу, прошла на этот раз на площади Святого Петра при участии минимального количества людей и без публики.

Богослужения на Пасху тоже проходят с соблюдением коронавирусных ограничений Фото: Reuters

Не было сегодня и так любимой римлянами пасхальной службы на площади перед собором Святого Петра, всегда собиравшей тысячи людей.

Как и в прошлом году, пасхальную литургию папа Франциск служил в алтаре собора Святого Петра. Однако, в отличие от прошлого года, когда собор был абсолютно пуст, на этот раз в прилегающем к алтарю пределе присутствовало около ста человек, правда, все они были в масках и рассажены в соответствии с ковидными правилами. В соответствии с традицией, в конце литургии папа Франциск обратился к своей пастве с пасхальным посланием и благословением «Urbi et orbi». В этом году его можно было получить лишь посредством телекоммуникаций.

За год римляне привыкли к пустоте прежде переполненной туристами площади, однако в Светлое воскресенье, не украшенная цветами и безлюдная, она выглядит особенно печально.

Не слишком весело и тем, для кого Пасха не религиозный праздник, а лишь три выходных дня (понедельник, когда отмечается так называемая Паскетта, тоже нерабочий день).

В отличие от прошлого апреля, когда до последнего верилось, что Светлое воскресенье принесет избавление от карантина, в этом году правительство предупредило заранее: с 3 по 6 апреля вся территория Италии объявляется сплошной красной зоной, где закрыто все, кроме аптек и продовольственных магазинов. Барам и ресторанам разрешено работать исключительно навынос. Поглощать еду можно только дома — никаких пикников и пляжей.

Единственное, что разрешено,— это сходить в гости. Сделать это можно только один раз в день в составе двух взрослых гостей на двух взрослых хозяев.

В семейном составе можно отправляться в загородные дома, обязательно захватив с собой документ, подтверждающий собственность. Правда, ряд регионов, среди которых Кампания и Валле-д`Аоста, вообще запретили въезд на свою территорию, а на Сардинии и в Тоскане кроме бумаг о собственности потребуется отрицательный тест на ковид. Тем же, у кого загородной недвижимости нет, за городскую черту выезд запрещен.

Для проверки соответствия всем этим предписаниям на выездах из городов, автострадах, в прибрежных зонах, парках, на пляжах и просто на улицах рассредоточены усиленные наряды полиции. МВД отрапортовало, что откомандировало на эти цели 70 тыс. стражей порядка.

Отдушиной, о которой год назад никто не помышлял, стала возможность отправиться за границу (в пределах ЕС). Однако многие возмутилось: почему на родную Сардинию или в Венецию нельзя, а на Канары можно? Особенно это возмущало владельцев гостиниц, 90% которых простаивают уже больше года. Чтобы хоть как-то сгладить эту несправедливость правительство решило, что по возвращении в Италию отдохнувшие за ее пределами должны будут сдать не только тест на коронавирус, но и отправиться на карантин.

Не слишком изменится жизнь итальянцев и после пасхальных праздников. Принятый в их канун правительственный декрет предусматривает вплоть до конца апреля лишь красную и оранжевую окраску для всей страны. Напомним, что оранжевые зоны отличаются от красных лишь тем, что в них можно выходить из дома без объяснительных записок и там открыты непродовольственные магазины.

Столь суровый режим объясняется практически неулучшающейся эпидемической ситуацией, когда каждый день прибавляется около 20 тыс. новых инфицированных, а количество умерших колеблется на уровне 500 человек.

Чуть снизился (с 1,5 до 0,98) индекс распространения инфекции (RT), но медиков напрягает 41% занятых мест в реанимации, тогда как верхней планкой нормы является 30%. А в римской клинике «Умберто», например, из 55 мест в реанимации занято 51 место.

Число попадающих в реанимацию больных остается большим Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

По словам президента высшего Института здравоохранения (ISS) Сильвио Брусаферры, у более чем 80% инфицированных выявляется английский, более быстро распространяющийся штамм коронавируса.

При таких цифрах, уверены медики, жесткий режим ограничений просто необходим для успешного прохождения вакцинации, которую в апреле санитарные власти намереваются сделать действительно массовой. Комиссар по координации эпидемиологических мер генерал Франческо Паоло Филиоло утверждает, что вакцины наконец-то начинают поступать в необходимом объеме. Вместе с тем поставленную им задачу прививать ежедневно по 500 тыс. человек решить пока не удается.

Напомним, что из 28 млн доз, на которые рассчитывала Италия, в страну поступила только половина. Первую дозу пока получили чуть больше 7 млн человек (12% населения, тогда как полностью привиты 3,3 млн человек ( 5,5%).

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Министр здравоохранения Роберто Сперанца уверен: массовая вакцинация единственная возможность для возвращения к прежней жизни. С ним согласны 58% итальянцев, требующих сделать прививки обязательными.

Против режима жестких ограничений на протяжении всего апреля выступает лидер «Лиги» Маттео Сальвини. Напомним, что его партия поддерживает правительство Марио Драги и при обсуждении вышеупомянутого декрета об ограничениях проголосовала за. Тем не менее лидер «Лиги» пообещал после Пасхи поговорить с премьером Драги об ослаблении ограничений в тех зонах, где эпидемические показатели изменятся к лучшему.