Макгрегор анонсировал третий бой с Пуарье

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о третьем поединке с американцем Дастином Пуарье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 264). Бой состоится 10 июля. Место его проведения еще не выбрано.

«Бой назначен! 10 июля вы увидите, кто такой Макгрегор»,— написал боец в Instagram.

32-летний ирландец Конор Макгрегор в июне 2020 года в третий раз объявил о завершении карьеры. Однако в январе принял участие в благотворительном поединке с Пуарье, уступив победу сопернику. Впервые они встретились в 2014 году, тогда победил Макгрегор.

О последнем поединке знаменитых бойцов — в материале “Ъ” «Из Конора Макгрегора выбили кассу».