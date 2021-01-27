Из Конора Макгрегора выбили кассу

Прошедший в минувшие выходные турнир главного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена UFC 257, в центральном поединке которого Дастин Пуарье уже во втором раунде победил нокаутом Конора Макгрегора, вылился в очень большой финансовый успех. По количеству покупок трансляции pay-per-view — 1,6 млн — он вошел в тройку наиболее востребованных в истории UFC, доказав, что, несмотря на потерю статуса короля жанра, Макгрегор по-прежнему остается крайне ценным активом для организации.

Данные о покупках трансляции турнира UFC 257, состоявшегося в минувший уикенд в Абу-Даби, обнародовал Sports Business Journal. По его информации, на ESPN+, основном телевизионном партнере UFC, чей показ охватывает территорию США, их было сделано 1,2 млн. Еще 0,4 млн — это зарубежные продажи. Такие же цифры приводит ресурс MMA Junkie, также утверждающий, что право посмотреть трансляцию шоу на «Бойцовском острове» в формате pay-per-view приобрели в общей сложности 1,6 млн абонентов. Большая часть из них, уверены источники, покупали ее прежде всего ради центрального боя, в котором американец Дастин Пуарье нокаутировал во втором раунде знаменитого ирландского легковеса (до 70 кг) Конора Макгрегора.

Речь на самом деле идет не просто о хороших, а о грандиозных коммерческих показателях. Бой Пуарье с Макгрегором не побил рекорд UFC всех времен. Он остался за поединком, в котором в 2018 году, победив Макгрегора, россиянин Хабиб Нурмагомедов, прошлой осенью после выигрыша у Джастина Гейджи объявивший о завершении карьеры, отнял у ирландца статус неофициального короля MMA. Тот поединок сгенерировал 2,4 млн покупок. Матч Макгрегора с Пуарье, однако, несмотря на то что на кону в нем не стояли формальные титулы (чемпионом в категории UFC по-прежнему считает Нурмагомедова), едва не обошел вызвавший колоссальный ажиотаж повторный бой того же ирландского спортсмена с Нейтом Диасом в августе 2016 года (первый поединок в марте того же года выиграл Диас). Он обеспечил 1,65 млн покупок.

Суммы, которые принесло то или иное шоу благодаря телевидению, UFC традиционно не разглашает. Однако размер доходов можно приблизительно определить, зная стоимость трансляции UFC 257 на ESPN+: для уже имевших подписку на канал — $70, для новых подписчиков — $90.

Таким образом, сумма телевизионных поступлений была никак не меньше $115 млн.

При этом практически все медиаресурсы, как и президент промоушена Дейна Уайт, не сомневаются, что основным драйвером интереса к бою был именно Конор Макгрегор, не утративший в 32 года притягательности для публики, невзирая на постоянные скандалы с его участием и явную потерю формы.

Между тем поклонникам харизматичного ирландца придется, видимо, довольно долго ждать, прежде чем он снова выйдет в октагон. В полученном MixedMartialArts.com после окончания шоу документе говорится о том, что UFC выписал Конору Макгрегору так называемое медицинское отстранение на срок 180 дней. Оно связано с тяжестью пережитого им нокаута после серии ударов Дастина Пуарье, а также травмой ноги: из-за нее бывший чемпион покинул арену на костылях. Впрочем, иногда с разрешения врачей сроки такого рода отстранений бойцам удается сократить.

Алексей Доспехов