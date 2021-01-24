Пуарье победил Макгрегора на турнире UFC в Абу-Даби

Боец смешанного стиля из США Дастин Пуарье победил ирландского спортсмена Конора Макгрегора в главном поединке турнира UFC 257. Бой закончился техническим нокаутом во втором раунде. Соревнования прошли на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

В прошедшем поединке на кону не стоял чемпионский титул в легком весе, но, по словам президента UFC Дэйны Уайта, победитель сможет на него претендовать. Дастин Пуарье имеет в своем активе 27 побед и шесть поражений. Конор Макгрегор одержал 22 победы и потерпел пять поражений.

Напомним, Дэйна Уайт по итогам переговоров с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым говорил, что тот примет решение о возобновлении спортивной карьеры по итогам боя между Макгрегором и Пуарье. Нурмагомедов ушел из профессионального спорта в 2020 году, после 29-й победы в карьере. Он отмечал, что прекратил выступления из-за обещания, сделанного матери после смерти своего отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Подробнее — в материале “Ъ” «Хабиб Нурмагомедов оценит возвращение».