Суд оштрафовал «скопинского маньяка» за нарушение административного надзора

Суд признал «скопинского маньяка» Виктора Мохова виновным в нарушении административного надзора, следует из данных суда. За нарушение ему грозил штраф в размере до 1,5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Как пишет Telegram-канал Mash, его оштрафовали на 1 тыс. рублей.

По закону бывший осужденный должен регулярно отмечаться в отделении полиции. Также он должен оставаться в пределах района, где прописан.

Напомним, в 2005 году Виктор Мохов был приговорен к 16 годам 10 месяцам лишения свободы за похищение и изнасилование двух девушек-подростков. Он вышел на свободу в начале марта нынешнего года, 22 марта на YouTube вышло его интервью Ксении Собчак. В нем он публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, в том числе подробности сексуального и физического насилия и лишения свободы. Виктор Мохов также заявлял журналистке, что хочет встретиться с одной из жертв, Екатериной Степановой.

После этого женщина пожаловалась на него в Следственный комитет России (СКР). Ведомство начало проверку в связи с публикацией, YouTube ввел возрастное ограничение на просмотр интервью.