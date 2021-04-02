«Перспектива стать частью “русского мира” не радует братские страны»

«Не вопрос повестки Кремля», — так Дмитрий Песков прокомментировал последние тезисы Владимира Мединского. Экс-министр культуры предложил еще раз подумать над тем, как исторические русские земли оказались на территории Украины, Белоруссии и Казахстана. Пресс-секретарь президента России отметил, что эта тема может рассматриваться исключительно в научном контексте. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что борьба с влиянием Запада иногда приводит к обратным последствиям.

В Совете федерации состоялся очередной круглый стол на самую что ни на есть актуальную тему — как нам лучше бороться с влиянием проклятого Запада. Последний, несмотря на вроде бы принимаемые меры, продолжает навязывать свои чуждые ценности.

Одна из линий противостояния — история.

Партнеры пытаются ее фальсифицировать, и это уже не просто соперничество, это война.

Да-да, не больше ни меньше. Солировал на данном мероприятии бывший министр культуры, а ныне помощник президента Владимир Мединский. К своим многочисленным титулам он может добавить еще один, крайне важный, теперь он еще и редактор школьного учебника по истории. Может быть, именно этот факт, или в целом серьезность проблемы так окрылили Владимира Ростиславовича, что он решил расширить рамки заданной повестки, и развил тему почти что в глобальном масштабе.

Среди прочих интересных тезисов экс-министр обозначил совсем безрадостные последствия экспансии Запада на историческом направлении. По мнению Мединского, «работа по навязыванию западных ценностей» неизбежно приведет к тому, что россияне добровольно захотят «отдать обратно Курилы, Калининград, Карелию и Выборг». Это в будущем, а совсем в недавнем прошлом Запад и так натворил немало темных дел. Также неплохо было бы лишний раз задуматься, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии»?

Здесь можно было бы сделать конспирологический вывод, что через Мединского Кремль шлет некий сигнал ближайшим союзникам. Может быть, ими в той или иной степени недовольны. Но не стоит разжигать. Конечно же, ничего такого здесь нет. Тем не менее чуткие на подобные заявления союзники вполне могут так подумать. Тема для них является крайне болезненной, особенно с учетом нового обострения в Донбассе. Перспектива стать частью «русского мира» почему-то совсем не радует братские страны. И Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко не раз жестко высказывались на сей счет, тем более, что Мединский не первый, кто призывает задуматься об исторической справедливости.

Как бы то ни было, дошло до Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента России заявил, что ничего подобного в официальной повестке, конечно же, не значится. А высказывания Мединского следует трактовать исключительно в научной плоскости. Здесь, правда, приходится добавить пару фраз: Запад ведь коварный и бороться с ним непросто, так и норовит везде расставить ловушки.

И вот результат: оказывается, вот так просто без особых усилий можно попытаться расстроить стройные ряды своих противников.

А они там в своих Парижах и Лондонах, поди, потирают руки от удовольствия. Какая экономия бюджетов, физических и интеллектуальных ресурсов.

Один круглый стол, пламенная речь Мединского, и результат налицо. Без пяти минут раздули неприятную ситуацию. Так что, есть повод вспомнить яркий язык советского плаката о правилах поведения в условиях борьбы со шпионами, а также чуждой идеологии.