«Идею “русского мира” возвращают в информационное поле»

Кремль прокомментировали призыв Маргариты Симоньян «забрать «Донбасс домой». Главный редактор телеканала RT заявила об этом на форуме в Донецке. По словам Дмитрия Пескова, вопроса о вхождении данного региона в состав России нет в повестке. Пресс-секретарь Владимира Путина указал, что Москва занимает взвешенную позицию по урегулированию конфликта на Юго-Востоке Украины. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что цель всех этих заявлений — отвлечь общество от протестной тематики.

В Донецке состоялся интеграционный форум «Русский Донбасс». Участников было немало, из них много известных. Но самое яркое и запоминающееся выступление принадлежит Маргарите Симоньян. Главред государственного телеканала RT заявила следующее: «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины, и мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой!»

Дабы избежать гаданий и кривотолков, радиостанция “Ъ FM” обратилась напрямую к Дмитрию Пескову с прямым вопросом, существует ли у российской власти некий план включить де-юре украинские территории состав России. Пресс-секретарь президента России ответил, более чем конкретно: нет таких планов.

“Ъ FM”: «Россия-матушка заберет Донбасс домой? В Кремле согласны с такими призывами?» Дмитрий Песков: «Маргарита Симоньян является медиа-менеджером и журналистом, она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит. Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в регулировании ее внутриукраинского кризиса».

Тем не менее вопросы все равно возникают: главный редактор государственного издания, медийная персона участвовала же не просто в телепередаче, а в мероприятии в зоне конфликта.

На что еще хочется обратить внимание: один из лидеров новой объединенной партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин прокомментировал тему возвращения Донбасса.

Среди прочего в ярком спиче есть и такие тезисы: если Россия признает ДНР и ЛНР, либеральная оппозиция будет выглядеть, как неразумные стада отщепенцев, а в Киеве случится госпереворот, и к власти придет условный Тарас Бульба.

Теперь кое-что начинает проясняться: вряд ли есть решение о присоединении Донбасса или же признании ДНР-ЛНР, по крайней мере, Кремль это официально опроверг. Тем не менее очень похоже, что идею «русского мира» возвращают в информационное поле.

Все это логично, учитывая происходящие кое-где протесты. Вместо этого электорату предлагается подумать о духовности и единении, возврате к корням. Кроме того, яркая тема отвлекает общество от обсуждения крамолы. А заодно это хороший повод помочь начинающему политику Прилепину попасть в Госдуму.

Хотя нельзя не отметить, что «русский мир» — тема весьма спорная.

После яркого дебюта в 2014 году ее мягко ненавязчиво свернули.

Во-первых, как было сказано выше, Москва все-таки не готова к присоединению новых территорий. Во-вторых, сторонники «русского мира» — люди резкие и во многом принципиальные, такие могут выйти из-под контроля и такого натворить, что потом не расхлебаешь. На их фоне либералы покажутся невинными овечками. Поэтому кажется, что возвращение «русского мира» — это, скорее, по ситуации. А возвращать Донбасс будем в духовном смысле, на уровне дискуссии.