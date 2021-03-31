В бой идут одни историки

Российская история должна стать главным оружием в «ментальной войне» с Западом — к такому выводу вчера пришли в Совете федерации. Сенаторы вместе с представителями разных министерств почти два часа рассуждали о «войне без военных», «схватке за историю» и «войне памяти». Чтобы победить в ней, защитникам «экзистенциального кода» России не хватает идеологии, цензуры, а еще денег. Заодно участники встречи провели наглядную демонстрацию «войн памяти». Когда экс-премьер Сергей Степашин неосторожно напомнил, что в 1995 году западные страны «любили Россию», ему моментально разъяснили, что теперь об этом надо думать по-другому.

Сенатор Алексей Пушков открыл встречу заявлением, что Запад не только «продолжает борьбу за делегитимацию России в мире», но и намерен действовать «более агрессивно». Как-то не по-православному, а совсем даже по-манихейски парламентарий предупредил, что «исход этой битвы не предопределен» и зависит от усилий присутствующих. А чтобы «защитить Россию на мировой арене», необходимо «реагировать на законодательном уровне на попытки искажения исторической правды».

Помощник президента, экс-министр культуры Владимир Мединский со знанием дела подтвердил, что «войны памяти, схватка с историей происходили и происходят во все времена». Напомним, что недавно Минпросвещения одобрило школьный учебник по истории под редакцией Владимира Мединского. Бывший министр не удержался от искушения преподать урок и Совфеду: он рассказал, что «фальсификация истории — это не цель, а средство», а затем процитировал (не назвав источника) фразу: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим» — из романа «1984». Сенаторы слушали крайне внимательно. Впрочем, позже выяснилось, что господин Мединский все-таки имел в виду некие «западные силы», которые «промывают мозги» россиянам.

Судя по всему, у редактора школьного учебника есть планы и на высшее образование: Владимир Мединский упомянул, что студенты истфаков не должны слушать «неправильные» передачи на «соответствующих радиостанциях».

Ведь «работа по навязыванию западных ценностей» неизбежно приведет к тому, что россияне добровольно захотят «отдать обратно Курилы, Калининград, Карелию и Выборг», предупредил он. Под конец господин Мединский дал домашнее задание: подумать, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии».

Здесь экс-министр культуры явно зашел на территорию коллег из Министерства иностранных дел. Но представитель МИДа Мария Захарова не стала его поправлять — не до того было.

Госпожа Захарова принялась сокрушаться, что школьники в России «больше знают о египетских пирамидах, чем о Великой Отечественной войне», которая нет, уже не духовная даже скрепа, а ни много ни мало «наш экзистенциальный собственный код».

Она напомнила, что многие фундаментальные изменения в мире не произошли бы, если бы не «победа СССР во Второй мировой войне». «Появилось ли бы тогда международное право? Стал бы порицаем и неприемлем расизм, нацизм, фашизм, если бы не принципиальная позиция Советского Союза?» — задавала Мария Захарова риторические, по ее мнению, вопросы. Представитель МИДа настаивала, что именно об этом Россия должна постоянно напоминать миру. И не просто заявлять, а «как говорил Горький,— в харю!», зашла госпожа Захарова на территорию Министерства культуры.

«Какие египетские пирамиды…— вздохнул Владимир Мединский.— Наши дети про генерала Власова знают (значит ли это, что в учебнике под редакцией господина Мединского он не упоминается? — “Ъ”), но ничего не знают о Михаиле Ефремове, которому мы безуспешно пытаемся установить памятник». Некоторые участники конференции удивленно переглянулись, но Владимир Мединский разъяснил им (как детям), что речь идет не об актере, а о советском генерале (генерал-лейтенант Красной армии Михаил Ефремов погиб в 1942 году во время неудачного контрнаступления в рамках Ржевско-Вяземской операции. Герой России посмертно (1996).— “Ъ”).

Разговор о непослушном поколении поддержала крымский сенатор Ольга Ковитиди.

«Четверо моих детей сидят в соцсетях, и я ничего не могу сделать, хотя и отбираю у них телефоны, лишаю чего-то,— поделилась сенатор Ковитиди личной болью.— Это бесполезно. Нам нужна цензура, идеология и пропаганда, хотя кому-то эти слова не нравятся».

Осталось не до конца понятно, имела она в виду только свою семью — или заодно и всю Россию.

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий с некоторым даже сожалением назвал отношения России и Запада «войной без военных». Главной целью Запада он назвал «ментальное исчезновение России». Пора, пора контратаковать, убеждал господин Ильницкий. И нужно для этого всего ничего — «идеология и деньги». Но здесь представитель Минобороны сбился с курса и свернул на привычную колею: начал жаловаться, что бюджет российской армии «всего лишь девятый в мире».

Глава Российского книжного союза, экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин оказался лишним на этом празднике исторической науки. Он предостерег собравшихся от очередного «переписывания истории», заявив, что в ней «неизбежна дискуссия». Господин Степашин напомнил также, что в 1995 году на параде Победы в Москве присутствовали лидеры всех западных стран, даже несмотря на войну в Чечне. И приехали они потому, что «Россию во всем мире любили».

В мае 1995 года Сергею Степашину было 43 года, и он занимал должность директора ФСБ, а госпожа Захарова была 19-летней студенткой МГИМО. Тем не менее именно она из всех присутствовавших решила разъяснить ему новейшую версию современной истории России: «Парад в 1995 году проходил не на Красной площади, а на Поклонной горе. И в этом был элемент унижения. И любили нас только тогда, когда мы позволяли себя унижать. Как только мы начинали ставить на место — нас резко переставали любить. Поэтому нужно подумать о мерах, которые не позволят возвращаться к подобным временам».

Мария Литвинова, Александр Черных