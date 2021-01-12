В Сочи спрос на элитные загородные дома вырос на 97%

В Сочи в 2020 году спрос на дорогие особняки вырос на 97% по сравнению с годом ранее. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование агентства недвижимости Golden Brown Group.

Самая востребованная недвижимость расположена рядом с Красной поляной и Олимпийским парком, в 15-30 минутах езды от моря. Покупателям интересны дома с закрытой территорией и с собственными спортивными и детскими площадками.

Среди покупателей 13% - местные жители, 12% - москвичи, 4,5% - жители Краснодара, 3,6% - Санкт-Петербург, 3% - Новосибирск и 2,7% - Екатеринбург.

Эксперты отмечают, что из-за бума во второй половине 2020 года рост стоимости квадратного метра самых ликвидных проектов варьировался от 25 до 85 процентов. Средняя цена недвижимости составила около 40 млн руб. В компании ожидают дальнейшего роста цен на загородные коттеджи.

Как писал "Ъ-Кубань", за 10 месяцев 2020 года, с января по октябрь, зафиксировано фактически двукратное увеличение интереса к недвижимости в Сочи, плюс 49,1% по отношению к показателям прошлого года за тот же срок.

Наталья Решетняк