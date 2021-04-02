Скандал не повлиял на спрос

Россияне проявляют стабильный интерес к авиабилетам в Грузию, хотя Кремль заявляет об опасности таких поездок. Спрос на это направление увеличился еще в начале марта, когда Грузия открыла границы для туристов, и все это время он сохраняется на том же уровне, сообщили в сервисе Biletix.ru. В ночь на 1 апреля в Тбилиси прошла акция протеста из-за визита Владимира Познера. Участники митинга требовали запретить журналисту въезд в страну из-за высказываний трехлетней давности. В итоге в Кремле назвали поездки в Грузию для всех россиян опасными. “Ъ FM” решил пообщаться с местными жителями и узнать, что они думают об инциденте? Подробности — у Владислава Викторова.

Владимир Познер приехал в Тбилиси отметить свой 87-й день рождения, причем в Грузию он приезжает уже третий год подряд, по его же словам, и все проходило гладко. Но не в этот раз. Сначала журналист вместе с гостями остановился в одном из местных отелей, где проходил праздничный ужин. Но туда стянулись некие люди. Они свистели, барабанили по металлическим поверхностям, а потом отключили электричество. Познер перебрался в другой отель, но здание закидали яйцами.

Все из-за того, что в 2017 году он в интервью местному телеканалу заявил, что не видит дружбы между грузинами и абхазами.

Так что ничего удивительного, что к его визиту так отнеслись активисты, считает гид в Тбилиси Сусанна Мчедлидзе: «Все жители Грузии считают, что Абхазия — это часть Грузии. И мы знаем, что на сегодняшний день она оккупирована. И эти люди возмущены тем, что Познер говорил, что Абхазия — это уже не Грузия и никогда ею не будет. Мы рады гостям. В Грузии есть такое выражение: гость от бога. Но если гость не уважает хозяина, наверное, гость тоже нарушает какие-то правила».

Протестные акции закончились потасовками с полицией, а самого Познера с друзьями пришлось вывозить из отеля в сопровождении правоохранителей. Инициаторами этой акции стали, в том числе, сторонники партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Премьер Ираклий Гарибашвили осудил их действия, отметив, что провокация произошла как раз в то время, когда Грузия открывается для туристов. А теперь в Кремле называют страну опасной, хотя это не так, настаивает владелица гостевого дома Ачи Тина: «Никто не верит, что грузины не любят российских туристов. Наоборот мы ждем сезон и гостей из России. В позапрошлом году, когда прямых перелетов не было, прилетели через Беларусь из Москвы, Питера, прилетели все равно».

Турпоток из России в Грузию и так сильно упал на фоне закрытия прямого авиасообщения в 2019 году из-за другого политического скандала. Еще хуже ситуация стала на фоне пандемии. В январе страну посетили около двух тысяч гостей из России, что в 45 раз меньше чем за тот же период 2020 года, сообщали в грузинской администрации туризма. И как говорит управляющий кафе Bread&Wine Автандил, без российских туристов его заведение будет пустовать: «Если заходит 10 человек туристов, то, можно сказать, что семеро — это русскоязычные. Может быть, не стоит говорить, что нежелательно в Грузию ехать. Такое уже было год тому назад, но российские туристы все равно въезжали в нашу страну. Я думаю, что это в основном отразится на тех, кто не был в Грузии, не знает грузинскую культуру и не знаком с грузинским народом».

Однако данные по бронированию билетов показывают, что заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова идут вразрез с мнением самих россиян. Как сообщили “Ъ FM” в сервисе Biletix.ru, путешественники готовы добираться до Грузии по восемь-десять часов, потому что лететь приходится через Турцию. И, как отмечает россиянка Елена, которая живет в Тбилиси, в стране мало что изменилось в отношении к приезжающим из России.

«Я живу здесь больше 25 лет и никогда на себе не чувствовала ничего.

Есть запретные темы для всех, неважно кто откуда приезжает.

Это политика, это религия — эти темы мы никогда не поднимаем», — подчеркнула Елена.

К слову Владимир Познер после инцидента в Тбилиси долго хранил молчание, а потом пояснил, что те люди, которые «устроили этот шабаш, не стоят внимания». Похоже, и большинство россиян такие истории не пугают.

Даниил Бабкин