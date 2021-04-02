«Все эти „синие киты“ и селфи»

Власти Татарстана могут распространить на все школы республики существующую в отдельных учебных заведениях практику запрета на смартфоны. В руководстве министерства образования «мечтают», чтобы ученики до конца занятий сдавали свои устройства. К борьбе с привычкой детей все время «держать в руках гаджет» намерены подключить и родителей: с ними планируют провести разъяснительную работу «об установлении ограничения доступа несовершеннолетних» к сети и, как вариант, рекомендовать покупать детям кнопочные телефоны. Вчера всевозможные меры спасения подрастающего поколения от «деструктивной обработки» в интернете депутаты Госсовета Татарстана обсудили на специальном круглом столе.

Министерство образования Татарстана намерено добиться ограничения использования мобильных телефонов во время уроков в школах. Как рассказала вчера заместитель министра Алсу Асадуллина, в Нижнекамске и в Набережных Челнах уже есть практика, когда при входе в класс дети «оставляют телефоны в специально отведенном месте». «Если вдруг какой-то звонок, есть возможность потом перезвонить. Во время урока все телефоны в беззвучном режиме»,— пояснила она. Чиновница обратила внимание, что для таких мер необходимо согласие родителей, потому что мобильный телефон является «личной вещью, личной собственностью» ученика. «Но мы к этому идем. Я очень мечтаю, чтобы на территории Татарстана так было во всех школах»,— сказала госпожа Асадуллина.

Необходимость ограничить детей в Татарстане в пользовании гаджетами обсуждалась на круглом столе в Госсовете Татарстана «Информационная безопасность детей в интернете». Он был организован по инициативе вице-спикера Госсовета и руководителя депутатской группы «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяны Ларионовой («Единая Россия»), к которой ранее обратилась жительница республики Лариса Кузнецова с предложением «организовать уроки интернет-безопасности для школьников». В Госсовете тогда приняли решение создать специальную инициативную группу.

Участвуя в круглом столе, госпожа Кузнецова возмутилась, что «у детей сложилась психологическая привычка держать в руках гаджет». «Дети в школу идут с телефоном, из школы идут с телефоном. Это небезопасно, когда они переходят дорогу. Это портит осанку. Нужно уйти от этой привычки!» — призвала она. Женщина считает, что «в школе телефон не нужен вообще» и дети должны его «сдавать в коробочку», а лучше, чтобы родители купили им для школы кнопочные телефоны. Ее поддержала депутат «Единой России» Алсу Тарханова: «Телефон нужен, чтобы сообщить родителям об экстремальных событиях». Она предложила закрепить в школьных уставах право директоров и учителей требовать от учеников сдать им телефоны.

По словам Алсу Асадуллиной, интернет-среда «давит на неокрепшие умы»: дети сталкиваются с кибербуллингом, религиозными сектами, их подвергают «деструктивной обработке», в том числе через онлайн-игры.

Она подчеркнула, что «особенно деструктивное влияние на психику детей оказывают социальные сети и блоги». При этом она объяснила депутатам, что с ребенком нужно больше общаться, тогда он не будет «уходить» в интернет.

«Моей дочери 10 лет. Мне тоже периодически бывает страшно: все эти „синие киты“, селфи»,— заявила директор Республиканского центра молодежных, инновационных и профилактических программ Анна Синеглазова. Она привела в пример случай, как в Казани «подростки упали с моста при попытке сделать селфи». Кроме того, она предупредила, что через интернет подростков могут привлечь к «незаконной работе», а именно распространению наркотиков. Госпожа Синеглазова считает, что воздействовать на молодых пользователей сети можно через «социальную рекламу, плакаты, умы». Такой работой занимается ее центр.

По итогам мероприятия Госсовет рекомендовал Минобрнауки республики разработать программу обучения детей и родителей правилам безопасности в интернете, а также провести разъяснительную работу с родителями «об установлении ограничения доступа несовершеннолетних» к сети.

А министерству цифрового развития рекомендовали изучить «качество работы систем контактной фильтрации и применения организационно-административных мероприятий, направленных на защиту детей от негативной информации сети интернет».

Госпожа Асадуллина отчиталась, что в 2020 году в 2,2 тыс. учебных заведений прошел «единый урок безопасности в сети». В нем приняли участие 367 тыс. детей и 54 тыс. родителей. Однако депутаты Госсовета считают, что одного занятия в год недостаточно. При этом парламентарии согласились, что в первую очередь помощь нужна родителям. Депутат Госсовета Рузиля Тимергалеева («Единая Россия») рассказала, что контролирует, какие сайты посещают ее дети, через специальное приложение. Вместе с тем она уверена, что большинство родителей о таких технических возможностях просто не знают.

На мероприятии детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец вновь заявила о необходимости ввести возрастной ценз для регистрации аккаунтов в социальных сетях. Она считает, что дети не должны пользоваться соцсетями до 14 лет, а после этого возраста им позволительно заводить аккаунты только с согласия родителей. «Я была бы счастлива, чтобы Татарстан был инициатором этого важного решения».

Однако к этой инициативе депутаты отнеслись неоднозначно. Татьяна Ларионова отметила, что «сама идея, безусловно, положительная», но «так быстро вопрос этот решить нельзя». «Вряд ли мы сможет это решить только на уровне Татарстана. Это нужно решать на федеральном уровне. Мы будем к этому вопросу возвращаться»,— сказала она.

Секретарь Госсовета Лилия Маврина напрямую заявила, что не сторонник подобных запретов. «У нас цифровая трансформация уже у каждого в голове. У нас в 14 лет уже паспорт получают. Дети должны быть в этот мир органично вписаны»,— сказала она. Госпожа Маврина считает нецелесообразным «ограничивать детей пользоваться этими средствами, которые в принципе созданы, чтобы помогать в общении». «Скорее, надо родителей учить воспитывать детей тому, что это средство для решения вопросов, а не для того, чтобы там жить — в социальных сетях»,— заключила депутат.

Кирилл Антонов