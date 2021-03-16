«Единая Россия» берется за детей

В Татарстане «Единая Россия» может инициировать введение для школьников специальных уроков интернет-безопасности. Их разработкой займется инициативная группа депутатов Госсовета республики во главе с вице-спикером Татьяной Ларионовой. Парламентарии намерены при этом отслеживать «посещение детьми нежелательных сайтов». Оппоненты «Единой России» опасаются, что в итоге власти «попытаются оградить детей от посещения сайтов оппозиционных партий или страниц Навального».



«Единая Россия» в Татарстане поддержала идею «организовать уроки интернет-безопасности для школьников» — с такой инициативой выступила одна из жительниц республики на приеме у заместителя секретаря регионального отделения партии Татьяны Ларионовой. Об этом вчера сообщила пресс-служба региональных единороссов.

В пресс-релизе отмечается, что «в цифровой среде дети и подростки могут столкнуться с мошенничеством, утечкой данных, буллингом, неприемлемым контентом». «Особенную актуальность вопросы интернет-безопасности приобретают сейчас, когда часть образовательного процесса перешла в режим онлайн. Дети много времени проводят во всемирной паутине. Налагать запрет на использование сети бесполезно. На мой взгляд, профилактической работе не хватает системности»,— приводятся слова госпожи Ларионовой. Она считает, что «многие родители в силу занятости не могут уделять вопросу интернет-безопасности ребенка достаточно внимания». «Ни один родитель не сможет полностью контролировать, что делает ребенок в сети. Работать в отношении цифровой гигиены нужно и с родителями, и с детьми. В том числе нужна индивидуальная работа, не только общие школьные классные часы»,— считает она.

Татьяна Ларионова, которая также является вице-спикером Госсовета, сообщила, что в парламенте республики будет создана инициативная группа депутатов. Они проанализируют «инциденты, связанные с цифровым мошенничеством в отношении детей, либо с посещением детьми нежелательных сайтов».

Вице-спикер отметила, что такие «предложения жителей» о мерах для обеспечения интернет-безопасности детей «имеют высокую актуальность особенно в период предварительного голосования, которое стартовало в начале марта». Напомним, что праймериз проводится для отбора кандидатов на выборы в Госдуму, которые запланированы в сентябре.

Председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин соглашается, что «вопрос безопасности в интернете действительно актуальный»: «Есть куча сайтов с мошенничеством, детской порнографией, в соцсетях есть случаи, когда детей призывают покончить с собой. Конечно, этим вопросом нужно заниматься». Вместе с тем оппозиционер полагает, что «„Единая Россия“ может испортить любую нормальную инициативу». «Мне кажется, это в итоге может свестись к тому, что детей попытаются оградить от посещения сайтов оппозиционных партий или страниц Навального»,— предположил он.

Казанский политолог Сергей Сергеев говорит, что «есть проблема цифрового разрыва поколений». «То, что представляется для молодежи совершенно нормальным, незнакомо старшему поколению и пугает его. На этой почве периодически возникают моральные паники»,— говорит эксперт. В частности, по его словам, такая ситуация была несколько лет назад с «синими китами»: «Группы смерти, конечно, существуют и их деятельность должна пресекаться, но все это было чрезмерно раздуто». Также господин Сергеев считает, что чиновник и депутаты обеспокоены «политизацией молодежи», которая проводится через социальные сети. «Власти желают поставить все это под контроль, поэтому такие инициативы рождаются»,— объясняет эксперт. По словам господина Сергеева, инициатива единороссов может понравиться тем родителям, которые также подвержены «моральным паникам». «Их страх можно будет конвертировать в голоса на выборах»,— заключает политолог.

Напомним, что неделю назад о необходимости ввести возрастной ценз для регистрации аккаунтов в социальных сетях заявила детский омбудсмен республики Ирина Волынец (участвовала в праймериз «Единой России» на прошлых выборах в Госдуму). Она объяснила свою инициативу «распространением в молодежной среде контента, направленного на манипуляцию», а также «вовлечением несовершеннолетних в незаконные протестные мероприятия». По ее мнению, дети до 14 вообще не должны пользоваться социальными сетями, а до 18 лет — только с разрешения родителей.

Ранее обратить внимание на то, как на молодежь влияют интернет-сообщества, призывал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он указывал, что через интернет подростков могут склонить как к правонарушениям, так и к «протестным действиям».

Кирилл Антонов