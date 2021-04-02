Электронных наблюдателей впишут в закон

В московский закон о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) накануне думских выборов могут быть внесены поправки, регулирующие наблюдение за ДЭГ. Об этом сообщил глава столичного штаба по наблюдению за электронным голосованием Илья Массух. Сейчас процесс наблюдения за ДЭГ не прописан ни в федеральных, ни в региональных законах. Лидер Партии прямой демократии Олег Артамонов считает, что к осенним выборам важнее сосредоточиться не на законодательстве, а на подготовке качественных наблюдателей. Для этого уже готовятся методические пособия с подробными инструкциями о том, как следить за ДЭГ и как распознать нарушения.

Напомним, впервые онлайн-голосование состоялось в 2019 году на выборах в Мосгордуму. В 2020 году ДЭГ применялось в Москве еще дважды (на летнем плебисците по Конституции и осенних муниципальных довыборах), а столичная платформа использовалась также на онлайн-голосовании по Конституции в Нижегородской области. ДЭГ на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях осенью 2020 года проходило уже на федеральной платформе, разработанной «Ростелекомом» совместно с Центризбиркомом (ЦИК) и Минцифры.

Эксперимент по ДЭГ продолжится и на предстоящих выборах в Госдуму, но статус «электронных наблюдателей» до сих пор законодательно не урегулирован. В отличие от наблюдателей на участках, тем, кто хочет контролировать процесс ДЭГ, сейчас не нужен ни специальный статус, ни направления от кандидатов, партий или общественных палат. Не предусмотрены для онлайн-наблюдателей и разнообразные условия и ограничения, установленные законодательством для их офлайн-коллег: наблюдать за процессом ДЭГ может любой желающий через ноду (точку доступа) наблюдателя.

Первым регионом с узаконенными «электронными наблюдателями» может стать Москва. В столице онлайн-голосование организует Мосгоризбирком на основании городского закона о ДЭГ. Именно в этом документе в преддверии осенних выборов могут появиться новые нормы о регулировании процесса электронного наблюдения, сообщил журналистам глава столичного штаба по наблюдению за ДЭГ Илья Массух.

В декабре 2020 года вопрос о необходимости законодательного регулирования наблюдения за ДЭГ поднимал новый лидер Партии прямой демократии, гендиректор инжиниринговой компании Unwired Devices Олег Артамонов. Он пояснял “Ъ”, что у наблюдателей за ДЭГ весьма ограниченные возможности: они могут следить лишь за тем, сколько человек зарегистрировались на голосование, сколько получили бюллетени, сколько и в какое время проголосовали. Но самого процесса голосования наблюдатель не видит. Поэтому партия тогда планировала совместно с Общественной палатой РФ подготовить поправки к избирательному законодательству, чтобы, например, именно во исполнение закона, а не на уровне личных договоренностей с разработчиками систем, дать наблюдателям доступ к центрам обработки данных и видеть детализацию.

Впрочем, сейчас работа над поправками отложена и «мяч перешел на сторону Центризбиркома», сообщил “Ъ” господин Артамонов: «Они продумывают, как правильно подогнать ДЭГ под текущее законодательство. Мы же сейчас сфокусировались на методичке для членов комиссий и наблюдателей». По его словам, речь идет о пособии для федеральной системы ДЭГ. Оно будет содержать общую информацию о том, что такое ДЭГ, как за ним смотреть, на что обращать внимание. «Как показал опыт 2020 года, эта проблема актуальнее, чем законодательные нюансы. Мы сосредоточимся на подготовке наблюдателей к электронному голосованию на осенних выборах»,— отметил Олег Артамонов.

Над похожим документом, только для столичной платформы ДЭГ, работает и Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, рассказал “Ъ” его член, сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. «Пособие будет предназначено для наблюдателей с разным уровнем технической подготовки, чтобы не только очень продвинутые программисты, но и люди без глубокой подготовки и технического образования смогли наблюдать на каком-то уровне честность работы системы»,— отметил господин Мельконьянц. В документе, по его словам, будут собраны знания по анализу данных, которые помогут разглядеть какие-то нарушения или «виртуальные вбросы».

Напомним, пока ЦИК не определил регионы, где осенью 2021 года пройдет ДЭГ, но известно, что их будет не больше шести и что в Москве оно точно состоится, причем снова на собственной платформе. Она сейчас находится на стадии доработки: к примеру, к выборам в ней может появиться опция переголосования (на случай волеизъявления под давлением). Кроме того, платформа может быть отделена от портала мэрии Mos.ru и выделена в отдельную информационную систему, хотя регистрация по-прежнему будет проводиться через портал госуслуг Москвы.

О необходимости законодательного регулирования ДЭГ говорится и в докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о деятельности омбудсмена в 2020 году. В частности, она отмечает, что при существующих механизмах трудно установить подлинность электронного бюллетеня, а системы передачи информации уязвимы из-за угрозы потенциальных сбоев и атак хакеров. Кроме того, результат голосования определяется без участия членов избиркомов, что, с одной стороны, позволяет устранить ошибки, связанные с человеческим фактором, но с другой — затрудняет возможность проверки достоверности результатов, подчеркивает госпожа Москалькова: «Указанные пробелы свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования избирательного законодательства, включая разработку дополнительных механизмов проверки результатов электронного голосования, а также защиты персональных данных избирателей».

Елена Рожкова