Украина и НАТО провели учения в Черном море

Катерная тактическая группа ВМС Украины и морская противоминная группа НАТО №2 провели тренировки PASSEX в Черном море. Эти учения стали вторыми в текущем году. В противоминную группу НАТО №2 входят корабли ВМС Турции, Румынии и Испании.

«Во время учений в определенном районе были отработаны тренировки по противоминным действиям в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведено корабельно-боевое обучение по проводке за тралами»,— сообщило ВМС Украины в Facebook.

Также на учениях отработаны элементы тактического маневрирования, использование международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс решил увеличить свое присутствие в Черном море в ответ на усиление России после присоединения Крыма. Он отметил, что Черное море имеет стратегическое значение для НАТО и союзников.