Бензин «набивает» цену

По данным Московской топливной ассоциации горючее в столице дорожает четвертый месяц подряд. И сейчас средняя стоимость литра 92-ого на АЗС — 45 рублей, а 95-ого — почти 50 рублей. Собеседники “Ъ FM” связывают это с острой нехваткой топлива на оптовом рынке, которая усугубляется традиционным периодом повышенного спроса. В Минэнерго говорят, что дефицита нет. Хотя правительство поручило ведомству проработать вопрос о закупке бензина из Белоруссии. Зачем это нужно? Как долго еще будет дорожать топливо? Разбирался Владислав Викторов.

К сезону повышенного спроса Россия подошла с профицитом бензина, уверяют в Минэнерго. Запасы выросли до более, чем 1,5 млрд т, против 1 млрд т на начало года. На внутренний рынок отгружается гораздо больше топлива, чем в 2019 году. Все это в теории должно сбалансировать оптовые цены и обеспечить АЗС приемлемую маржу.

Но, очевидно, этого не происходит, отмечает гендиректор Независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. И тому есть объяснение: «Текущий рост цен в рознице, по сути, связан с убытками, которые сейчас есть на АЗС при реализации закупаемых на оптовом рынке сортов бензина.

Топливо в рознице дорожает исключительно из-за того, что необходимо повышать цены, чтобы из этих убытков выкарабкаться.

Как ситуацию исправить? Ограничить экспорт всех видов бензина, ведь он в марте вырос по сравнению с февральским уровнем, несмотря на подготовку к плановым ремонтным работам».

Ограничить продажи за рубеж можно с помощью экспортных пошлин. Во время топливного кризиса в 2018 году правительство грозилось их ввести, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако сейчас о кризисе никто не говорит. Но, несмотря на это, как пишет «Коммерсантъ», кабинет министров предложил Минэнерго подумать о закупке топлива в Белоруссии. В теории, эти поставки могли бы компенсировать выпадающие запасы горючего.

Но в нынешних условиях импортировать бензин невыгодно, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша: «Кроме поручения Минэнерго, есть еще обращение к МИД.

Напрямую белорусам абсолютно невыгодно поставлять топливо на наш внутренний рынок. Дело в том, что в России внутренние цены существенно ниже, чем экспортный паритет.

У нас есть демпферы, которые компенсируют эту разницу и не позволяют ценам расти еще больше, хотя они уже выросли с начала года на 20%. Высокие оптовые цены, к сожалению, толкают вверх и розничные».

Несколько недель назад Российский топливный союз обращался к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой дополнительно увеличить объемы продаж бензина на бирже. Это, по мнению участников рынка, как раз и должно насытить опт и сделать поставки на внутренний рынок выгоднее. Впрочем, правительство пока ограничилось корректировкой демпфера. С помощью этого механизма нефтяники с мая смогут рассчитывать на большие компенсации.

Что, правда, лишь немного сдержит цены, считает президент Независимого топливного союза Павел Баженов: «Если там действительно будет дополнительный вычет, то это поможет замедлить темпы роста, но ни в коем случае не сбить тренд. Мы сделали три прогноза: самый негативный — рост до 14%, нейтральный прогноз — это рост по итогам года где-то на 8%, ну и позитивный сценарий — рост происходит в рамках инфляции.

Сейчас нужно не запасы создавать, а заливать биржу. А для того, чтобы были объективные стимулы туда заходить, нужно корректировать нагрузку»

Однако главный экономист компании Vygon Consulting Сергей Ежов не верит, что по итогам года стоимость бензина на АЗС превысит уровень инфляции, вопреки договоренностям с правительством.

По его словам, сейчас ситуация на топливном рынке кардинально отличается от 2018 года: «В 2018, во-первых, не было демпфера, а во-вторых, сам рост происходил от более низкой базы. Поэтому и нет предпосылок для столь сильного роста. По данным Росстата он сейчас составляет 2,7%. Действительно, чуть-чуть выше, чем инфляция, если брать с начала 2021 года. Условно говоря, если цена — 45 руб., то 1% — 45 коп. Вот и считайте, что 2% — это 90 коп. Может быть, внимание к ситуации несколько преувеличено?».

При этом цены на АЗС перешагнули некие психологические отметки. 95-ый дешевле 50 руб. за литр в Москве найти сложно. Впрочем, по мнению замглавы Минэнерго Павла Сорокина, такой рост все же лучше, чем, если бы топливо полностью повторяло динамику нефти.