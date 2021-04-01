Начальники генштабов России и США провели телефонные переговоры

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США Марк Милли в среду провели телефонные переговоры. Разговор состоялся по инициативе США. Детали переговоров не приводятся.

«Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес»,— говорится в сообщении Минобороны России (цитата по ТАСС).

Официальный представитель КНШ полковник Дэйв Батлер заявил, что стороны обменялись взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес, при этом согласились. «В соответствии с предыдущей практикой, обе стороны согласились не разглашать конкретные детали их разговора»,— говорится в заявлении господина Батлера.

Как глава Пентагона относится к России — в публикации “Ъ” «“Россия, вероятно, будет оставаться реальной угрозой на годы вперед”».