Летать охота

С сегодняшнего дня аэропорты Воронежа, Белгорода и Липецка имеют право возобновить международные рейсы. Но накануне Росавиация отдельным письмом ограничила полеты из этих же городов в Турцию. Впрочем, в аэропортах сообщили “Ъ-Черноземье”, что еще не получали официальных распоряжений от ведомства, а в те государства, на которые возможный запрет не распространяется, сами перевозчики летать из Черноземья не готовы. Многие страны, сообщение с которыми открыто со стороны РФ, не впускают россиян, поэтому ограничения останутся актуальными как минимум до лета, считают эксперты.

С 1 апреля федеральный оперштаб по коронавирусу разрешил авиакомпаниям выполнять международные рейсы из Воронежа, Белгорода, Липецка. Однако накануне Росавиация ввела новое ограничение — для Турции и Великобритании сделано исключение, возобновлять рейсы в эти страны из трех городов Черноземья и еще девяти в РФ нельзя. Причина в опубликованной Ассоциацией туроператоров телеграмме авиакомпаниям от Росавиации не поясняется, адресант лишь напоминает о необходимости пассажирам соблюдать эпидемиологические требования и социальную дистанцию.

В результате для международного аэропорта Воронежа имени Петра I под запретом остались уже внесенные в весенне-летнее расписание (на него предприятие перешло с 29 марта) прямые перелеты в четыре турецких аэропорта — Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан. Из Белгорода планировались полеты на два турецких курорта — Анталью и Бодрум. На первый из них рейсы заявили сразу пять авиакомпаний («Икар», «Ямал», «Северный ветер», Royal Flight и Azur Air), самый ранний рейс ожидался уже 13 апреля. В Бодрум Azur Air планировал летать со 2 мая. Под запрет попала и программа чартеров в Анталью из Липецка, которую с 29 апреля анонсировал Pegas Touristik.

С учетом последних ограничений планы на международные рейсы в Черноземье пока сохраняются в аэропорту Воронежа, который включил в весеннее расписание прямые перелеты в Грецию (Салоники, Ираклион), Таиланд (Пхукет), Тунис (Монастир), Кипр (Ларнака), Армению (Ереван), Киргизию (Бишкек). Конкретные даты первых рейсов не определены, они зависят от решений авиакомпаний. В их числе Azur Air, Armenia, Avia Traffic Company, Ellinair, Nordwind Airlines, Red Wings, «Россия», Royal Flight, Turkish Airlines и «Ямал». Аэропорт Белгорода также сохраняет возможность начать с 1 мая полеты в Тунис (Энфида) на самолетах Azur Air. Из Тамбова и Курска международные рейсы на этот сезон не анонсировались.

Авиасообщение с Великобританией, как сообщалось ранее, было приостановлено до 16 апреля после выявления там более заразной мутации коронавируса. Сроки приостановки полетов в Турцию Росавиация не раскрывала. Не знают их и в аэропортах.

Разрешение открыть сообщение с 1 апреля дает авиакомпаниям право на полеты, но не гарантирует их начала, уточнил “Ъ-Черноземье” представитель воронежского аэропорта.

Мы целиком зависим от перевозчиков — как они поставят рейсы, таким и будет расписание. Для них недостаточно разрешения начать сообщение — еще страны, куда планировались рейсы, не готовы впускать россиян, поэтому даты начала полетов не объявлялись», — сказали в аэропорту.

Там отметили, что пока не получали от Росавиации официального распоряжения о запрете полетов в Турцию. «Но и от перевозчиков не поступало информации о том, что они готовы лететь. Пока подтвержденных заявок не было, согласованы намерения с открытой датой», — заключили в аэропорту.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров полагает, что ограничения на международные полеты из аэропортов Черноземья сохранятся до начала лета. «Нет острой необходимости в их снятии и такого запроса от рынка. Спрос еще далеко не так силен, чтобы авиакомпании заявляли отдельные прямые чартеры из этих регионов. В сезонные расписания пока были включены только намерения. Пассажиры, кто хочет улететь из Воронежа, Липецка и Белгорода в Турцию, по-прежнему могут сделать это через Москву, как делали летом 2020-го», — считает эксперт.

«Вопрос не только в том, когда будут сняты ограничения с нашей стороны, а в том, когда это сделают другие страны. Сейчас из России формально разрешено больше направлений, чем стран, реально готовых принять россиян. То есть улететь можно, но те требования, которые буду предъявлены к туристу по прилете, запредельны, начиная от двухнедельного карантина, — отметил господин Гусаров. — Несмотря на то, есть разрешения для регионов или нет, желающих полететь по-прежнему немного».

Сергей Калашников