Росавиация ограничила полеты в Турцию трем городам Черноземья

Открытым для международного сообщения трем аэропортам Черноземья — Воронежу, Белгороду и Липецку, Росавиация ограничила полеты в Турцию. Это следует из сообщения Ассоциации туроператоров со ссылкой на телеграмму, разосланную Росавиацией авиакомпаниям 29 марта.

Согласно решениям правительства РФ, вступающим в силу с 1 апреля 2021 года, возобновляется международное авиасообщение из аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. «Международные авиарейсы могут быть возобновлены из этих городов, за исключением Великобритании и Турции»,— отмечается в NOTAM, полученной авиакомпаниями. Таким образом, планы туроператоров по чартерам в Турцию по-прежнему ограничены разрешенным до этого 21 аэропортом РФ, сообщила Ассоциация туроператоров.

Ирина Лобанова