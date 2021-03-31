Италия выслала двух российских дипломатов

МИД Италии объявил о высылке двух сотрудников российского посольства, якобы причастных к делу о шпионаже. Ранее сегодня стало известно о задержании в Риме российского военного, которого вместе с офицером ВМФ Италии заподозрили в шпионаже в пользу России.

Глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо сообщил, что в ведомство был вызвал российский посол, которому выразили «решительный протест».

«Мы… уведомили о немедленной высылке двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу»,— написал министр на своей странице в Facebook.

Посольство РФ в Италии рассказало, что 30 марта в стране был задержан сотрудник аппарата военного атташе РФ. СМИ писали, что итальянский военный мог передать россиянину сверхсекретные документы НАТО. МИД России пока никак не отреагировал на инцидент.