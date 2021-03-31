Посольство РФ подтвердило задержание россиянина в Риме

Посольство РФ в Италии сообщило, что в Риме был задержан сотрудник аппарата военного атташе РФ. Его вместе с офицером ВМФ Италии заподозрили в шпионаже в пользу России. Их задержали накануне, когда итальянец передавал россиянину какие-то секретные документы. Российскому военному грозит выдворение из страны.

В посольстве РФ выясняют обстоятельства произошедшего, никаких деталей о задержании дипмиссия не привела, но выразила надежду, что инцидент не отразится на двухсторонних отношениях. «Подтверждаем задержание 30 марта в Риме…Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным. В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии»,— заявили журналистам в посольстве (цитата по «РИА Новости»).

По данным итальянской газеты Corriere della sera, российский офицер будет выслан из Италии, так как дипломатический статус не позволяет его арестовать. Издание пишет, что итальянский капитан фрегата ВМФ, обвиняемый в продаже конфиденциальных документов, уже помещен под стражу. В ходе обысков у него в квартире изъяли документы, после изучения которых выяснилось, что он также мог передать сверхсекретные документы НАТО, утверждает Corriere della sera.

МИД Италии ранее вызвал посла России. Российский МИД пока никак не отреагировал на инцидент.