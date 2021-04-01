Разучилась бить молодежь

Очень неплохо начавшая молодежный чемпионат Европы сборная России завершила его отвратительно. Пропустив в решающем матче группового этапа два быстрых гола от датчан, она в итоге потерпела крупное поражение — 0:3 — и выбыла из борьбы.

Это, должно быть, была жутко обидная неудача для тех, кому игравшая в Венгрии российская команда могла в какой-то момент показаться даже более явным признаком происходящих в отечественном футболе позитивных изменений, нежели сборная взрослая с ее свежими безусловными и относительными успехами. Молодежные чемпионаты Европы проводятся часто, каждые два года. И в нынешнем веке результаты сборной России служили нагляднейшей иллюстрацией того, как скверно в стране, которую она представляет, обстоят дела с созреванием и доводкой до приличного уровня футбольных талантов. Из десятка попыток квалифицироваться в финальную часть турнира она реализовала лишь две. И если восемь лет назад вылет россиян после группового этапа следовало воспринимать как абсолютно ожидаемый, почти почетный — выжить в соперничестве с испанцами, голландцами и немцами было бы чудом, то теперь казалось, что они могут пройти и дальше, в play-off.

И ощущения эти возникали не только из-за более скромного, чем в 2013 году, набора соперников.

Эта сборная России в квалификационных матчах, во встрече с исландцами, которой она открыла венгерско-словенский турнир, жутко напоминала именно топовую молодежку.

Молодежку, охотящуюся за призами и имеющую более или менее полный набор качеств для такой охоты: есть опыт серьезных матчей, есть физическая мощь, есть отличные технари со светлой головой и умелыми ногами, есть выучка.

Но реальность резко разошлась с представлениями о ее возможностях. Крупный — 4:1 — и стильный разгром исландцев, слабейшего соперника в квартете, так и остался единственным без всяких оговорок удачным матчем в исполнении сборной России на турнире. Дальше она, показав довольно пристойный футбол, все же уступила мощным французам, а в решающем матче провалилась против примерно равных предыдущему оппоненту в плане крепости датчан. О крепости говорит тот факт, что в очном столкновении те французов вообще-то одолели.

Расклад перед этой игрой был для российской сборной сложным. Избавить от необходимости побеждать могла лишь осечка французов во встрече с исландцами, но о таком счастливом варианте глупо было думать. Чтобы выбраться из этой закрутки в четвертьфинал, требовалось выигрывать — не просто даже выигрывать, а с разницей в два мяча.

В действительности о счастливом сценарии можно было забыть через десять минут после начала главного матча.

Ужасного начала, странного, учитывая, что до сих пор сборная России не давала поводов думать о себе как о команде, скверно обученной в плане тактики, склонной к ляпам и фальши. А тут на коротком отрезке она собрала богатейшую коллекцию жутких даже для игроков подходящего для соревнований возраста — тех, кто родился после 1 января 1998 года, некоторые из которых еще тинейджеры.

Первый гол родился из колоссальных размеров дыры, вдруг возникшей перед российской штрафной. Оттуда пошел пас от Йеспера Линдстрёма вперед на Якоба Ларсена, который разобрался с голкипером Александром Максименко играючи. Второму голу помогла состояться неловкость Игоря Дивеева, позволившего без труда, чистенько обвести себя тому же умнице Линдстрёму, хотя в своей жизни он уверенно останавливал игроков на порядок более матерых. После неминуемого паса Максименко расстреливал Андерс Драйер. Вратарь почти спас сборную России, но мяч, взлетев в воздух от его ноги, «парашютиком» опустился в сетку.

Неравнодушные к российской молодежке люди за всем, что творилось на поле стадиона в Сомбатхее, смотрели наверняка с болью.

Сборная России после такой пощечины долго приходила в себя, пополняя коллекцию дурацких, невпопад ходов и решений.

Сборная Дании со спокойной душой занималась тем, чем часто занимаются команды, которым довелось быстро получить колоссальный запас,— игру «подсушивала», не особенно стремясь отрыв увеличить.

Тренер российской команды Михаил Галактионов, конечно, пытался что-то скорректировать. Еще в перерыве он убрал с поля совершенно не попадавших в ритм Ивана Облякова и Федора Чалова, во втором тайме сделал еще замены. Но никакого преимущества сборная России так и не получила. Разве что в концовке датчане организовали для нее пару подарков, и, например, Константину Тюкавину довелось с убойной дистанции пробить по воротам, правда, без какого-либо толку. Но им, уже думающим о поездке на излете весны на кубковую стадию чемпионата, вальяжность была простительна. Тем более за растранжиренные подарки Карло Хольс на последних минутах наказал сборную России, так и не потянувшую на топовую, третьим голом.

Алексей Доспехов

Чемпионат Европы среди молодежных команд Групповой турнир. Заключительный, третий тур Группа C. Исландия—Франция 0:2 (Гюэндзи, 17; Эдуар, 38). Дания—Россия 3:0 (Ларсен, 10; Драйер, 11; Хольс, 90). Итоговая таблица группы

В Н П М О 1. Дания 3 0 0 6:0 9 2. Франция 2 0 1 4:1 6 3. Россия 1 0 2 4:6 3 4. Исландия 0 0 3 1:8 0 31 мая в 1/4 финала встречаются: Нидерланды—Франция, Дания—Германия, Испания—Хорватия, Португалия—Италия.