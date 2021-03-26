Молодежная сборная начала по-взрослому

Сборная России очень убедительно стартовала на молодежном чемпионате Европы. В первом матче турнира она разбила слабейшего соперника на групповом этапе — исландцев — со счетом 4:1.

Этим матчем сборная России открыла выступление на турнире, на который не попадала очень давно. В предыдущий раз она выступила на молодежном чемпионате Европы в 2013 году, и выступила скверно, потерпев поражения во всех трех матчах в группе. Перед нынешним первенством, которое совместно принимают Венгрия (здесь играются встречи в российской группе) и Словения, расклад для нее смотрелся гораздо лучше по двум причинам. Первая — увеличение числа участников соревнований: восемь лет назад их было восемь, сейчас — 16. Оно, разумеется, слегка размыло уровень конкуренции.

Вторая причина, впрочем, гораздо важнее. Одной из проблем отечественного футбола всегда был дефицит именно молодых футболистов с богатым опытом и практикой. Так вот, она, судя по всему, если не исчезла, то была серьезно купирована. На этом чемпионате Европы даже без травмированных Константина Кучаева, Матвея Сафонова, Максима Глушенкова в распоряжении тренера Михаила Галактионова оказалась примерно дюжина родившихся после 1 января 1998 года игроков, которые не просто часто появляются на поле в форме клубов высшего дивизиона, а входят в число их ключевых персонажей, у некоторых в биографии есть вызовы в сборную взрослую. Откровенно слабых позиций в команде фактически нет: все закрыты довольно матерыми уже исполнителями в неплохом тонусе, если измерять его качеством игры в чемпионате страны. И в этом смысле со сборной России на чемпионате мало кто может сравниться. И уж точно в шорт-лист не входит исландская команда. Она неплохо прошла отбор, опередив крепких шведов и ирландцев, но с российской молодежкой интригу сохраняла недолго.

Накануне квалификацию к мировому первенству в Катаре начала национальная отечественная сборная. Так вот, ее превосходство в матче со скромненькими мальтийцами было куда менее заметным, чем превосходство сборной молодежной в матче с представителями страны, имеющей неплохую репутацию в современном футболе. Попытки исландских выпадов душились в зародыше, а возле ее штрафной все время было жарко.

Некоторое время сборная Исландии держалась, а ее вратарь Патрик Гуннарссон показал, что готов к подвигам, когда среагировал на удар в упор в касание от Федора Чалова. Но ощущение, что катастрофа для исландцев неминуема, было слишком явным. Ну нельзя играть совсем без контршансов. Повести сборной России помогла шикарно с точки зрения резкости развернутая атака, которую завершал рывком мимо защитника Арсен Захарян. Его сбили, а Чалов спокойно реализовал пенальти.

Следующий российский «взрыв» был еще мощнее. Случился он непосредственно перед перерывом. Чалов, очутившийся на левом фланге, классно организовал вход в штрафную для Наира Тикнизяна, а тот аккуратно подсек мяч над голкипером. Вслед за этим Захарян продемонстрировал недурной дриблинг и с Гуннарссоном, раскидав хлипкие исландские барьеры на подступах к нему, расправился без труда.

Хотя дриблинг Дениса Макарова сразу после перерыва был еще круче. Получился словно перформанс из футбольного фристайла — когда показывают технику жонглирования мячом, обходя препятствия — разные тумбочки, стоечки. Но в данном случае вместо них ассистировали Макарову, украшая его виражи, полдесятка живых исландских парней.

Поведя — 4:0, сборная России наконец и пропустила. Но, разумеется, это неприятность на ее судьбе в данном конкретном матче сказаться никак не могла. Другое дело — судьба турнирная.

Это был, видимо, самый легкий матч российской сборной на групповом этапе. В ближайшие пять дней ей предстоит сыграть еще с мощнейшими французами, фаворитами группы, и очень недурно укомплектованными датчанами. А в play-off, который, будучи на сей раз отделен от группового этапа, состоится уже на стыке весны и лета, выйдут две сильнейшие команды квартета.

Алексей Доспехов