У сборной Франции прошло как по маслу

Во втором матче молодежного чемпионата Европы по футболу сборная России потерпела поражение от Франции со счетом 0:2. Оба мяча были забиты с пенальти за нарушения правил со стороны защитника Павла Маслова. Теперь чтобы выйти из группы, россиянам необходимо победить Данию с разницей в два мяча.

Российская «молодежка» ярко стартовала в финальной части чемпионата Европы, красиво и крупно обыграв исландцев — 4:1, но во втором матче группового этапа ее ожидало не в пример более серьезное испытание. Сборная Франции ведь считалась фаворитом не только в квартете С. Она уверенно возвышалась над всеми участниками турнира по стоимости состава, который оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в €462,3 млн. Это на €155 млн больше, чем у располагающейся на втором месте в прейскуранте Евро-2021 команды Англии. А остальные вообще страшно далеки от сверхталантливых французов во главе с Эдуардо Камавингой, за которым охотятся мадридский «Реал» и другие суперклубы. Для сравнения: один 18-летний центральный полузащитник «Ренна» стоит €60 млн, тогда как вся российская сборная — без малого €76 млн.

Правда, датчане с составом всего на €42 млн взяли и «дернули» в первом туре главного претендента на чемпионство — 1:0. И лишний раз доказали, что играют не деньги, тем более на молодежном уровне, когда футболисты еще все-таки находятся в стадии становления и подвержены перепадам. Хотя россиянам скандинавы сослужили скорее недобрую службу. С одной стороны, они показали, что Францию можно побеждать, а с другой — сильно разозлили ее. И вся эта злость должна была обрушиться на команду Михаила Галактионова.

Главный тренер россиян не стал менять состав, добившийся победы над исландцами. Были вопросы по участию в матче защитника Павла Маслова, получившего повреждение, но и он вышел на поле с первых минут. А вот наставник французов Сильвен Риполль после поражения от Дании сделал в «старте» пять замен, причем на скамейку запасных присели Камавинга, Уэсли Фофана из «Лестера», Бубакар Камара из «Марселя», Маттео Гендузи из «Герты». Впрочем, их места заняли парни вроде Ибраимы Конате из «Лейпцига» стоимостью €35 млн и Жонатана Иконе из «Лилля» за €28 млн.

Между тем первая же атака сборной России могла закончиться для французов очень печально. Денис Макаров острым пасом запустил в штрафную площадь Арсена Захаряна. 17-летний атакующий хавбек «Динамо» качнул основного защитника «Севильи» Жюля Кунде, тот упал, открыв путь к воротам, но и российский футболист растерялся, оставшись один перед голкипером, и, к сожалению, пробил прямо в Альбана Ляфона. Подопечные Галактионова вообще лучше смотрелись в дебюте, а счет открыл соперник. Одсонн Эдуар на краю штрафной пустился в обводку против двоих оппонентов и при контакте с Масловым довольно картинно рухнул на газон. Однако судья поверил ему и поставил пенальти. Нападающий «Селтика» сам его и реализовал.

Французы и дальше не демонстрировали ничего особенного, а россияне провели перспективную атаку, завершившуюся ударом Федора Чалова. Но в середине первого тайма в ворота Александра Максименко был назначен второй пенальти. Опять не повезло Маслову. Амин Гуири попал ему в руку, и даже если бы на матче использовалась система VAR, она бы подтвердила решение арбитра. Этот 11-метровый вызвался исполнять Иконе и легко разобрался с вратарем «Спартака». Причем кроме пенальти другой работы у Максименко практически не было. С игры звездная французская молодежь моментов по-прежнему не создавала. Правда, и россияне, пропустив два гола, заметно сникли. Макаров попытался поднять боевой дух партнеров дальним ударом, который не без труда отразил Ляфон. Они действительно несколько встрепенулись, но до перерыва впереди у сборной России так ничего и не проклюнулось.

Попытки переломить ход матча во втором тайме также оказались тщетными. Выход на замену Вячеслава Грулева и Александра Ломовицкого лишь немного оживил игру. В частности, Ломовицкий вывел почти один на один с Ляфоном Чалова, но форвард ЦСКА плохо подработал мяч и не сумел нанести удар. Французы грамотно оберегали преимущество, не стесняясь закрываться на своей половине поля. Чтобы преодолеть их оборону, мастерства и изобретательности россиянам не хватало. К тому же физически мощный противник выигрывал много единоборств. Те же Кунде и Конате просто выжигали все, что двигалось к их воротам. О таком моменте, как у Захаряна при счете 0:0, не приходилось даже мечтать. При этом Эдуар едва не забил третий гол, когда Максименко все-таки проявил себя и совершил сейв непосредственно в игровом эпизоде. Галактионов бросил в бой все возможные резервы, в том числе третьего нападающего Константина Тюкавина. Но сборная Франции окончательно придушила российскую атаку.

Поражение 0:2 серьезно ухудшило турнирное положение отечественной «молодежки». Теперь в заключительной встрече группового этапа с датчанами, которые обыграли Исландию 2:0, ей нужна победа как минимум с разницей в два мяча, чтобы опередить их при равенстве очков по дополнительным показателям.

Александр Ильин