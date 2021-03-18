ЦИК разъяснил порядок голосования жителей ДНР и ЛНР на выборах в Госдуму

Центризбирком разместил в своем официальном Telegram-канале информацию о методах голосования проживающих за рубежом россиян. В сообщении отмечается, что эта информация публикуется «в связи с многочисленными запросами СМИ относительно возможностей для граждан иностранных государств, имеющих российское гражданство, проголосовать на предстоящих выборах в Государственную думу».

Ранее в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов, рассматривается ли возможность организации голосования для жителей Донбасса без пересечения российской границы, переадресовав его в ЦИК. До этого с просьбой проработать механизм участия россиян, проживающих на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в осенних выборах в Госдуму обращался в ЦИК и думский комитет по регламенту.

ЦИК напоминает, что для всех проживающих за рубежом россиян действуют установленные законом нормы. Так, на территории России граждане, не имеющие регистрации в РФ, могут проголосовать, прикрепившись к избирательному участку через технологию «Мобильный избиратель». Они также вправе прикрепиться к «специальному» участку, определенному для голосования таких лиц.

За пределами России ее граждане могут проголосовать на участках в диппредставительствах или консульствах РФ. Информация о таких участках за рубежом есть на сайте ЦИКа. Участки для предстоящих выборов в Госдуму будут организованы после старта кампании (в июне), но, например, в ходе голосования по Конституции летом 2020 года на Украине они были созданы в Харькове, Киеве, Львове и Одессе. А россияне—жители ДНР и ЛНР тогда ездили в Россию на специальных автобусах.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что граждане России, проживающие в ДНР и ЛНР, заинтересованы принять участие в выборах в Госдуму будущей осенью. По его мнению, людям было бы удобнее, если бы избирательные участки были организованы на территориях республик. В среду в эфире телеканала «Россия 24» господин Пушилин сообщил, что вопрос участия российских граждан, проживающих в ДНР, в выборах в Госдуму «прорабатывается».

Елена Рожкова