«Роскосмос» сообщил детали второй миссии на Венеру

Во время второго полета на Венеру космонавты доставят грунт с планеты на Землю, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в рамках пленарного заседания «Королёвских чтений». Россия планирует начать программу исследования Венеры в 2027 году. На ноябрь 2029 года намечена первая миссия — «Венера-Д» — для изучения поверхности планеты.

Господин Рогозин рассказал, что уже заключен контракт на начало работ по первому проекту. «За ней (первой миссией.— “Ъ”) последует еще одна работа по Венере, мне представляется она крайне интересной, потому что она будет связана с забором грунта с Венеры и возвращением на Землю»,— сообщил глава «Роскосмоса» (цитата по ТАСС). Сроки второй миссии он не назвал.

В сентябре 2020 года группа ученых из США и Великобритании сообщила об обнаружении на Венере фосфина — газа, который может иметь биологическое происхождение. После этого «Роскосмос» объявил о сокращении масштабов сотрудничества с США по общей миссии к Венере.