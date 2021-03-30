В Самаре в пять раз выросло число преступлений с участием полиции

Число преступлений, совершенных сотрудниками полиции в Самарской области с 2017 по минувший год, выросло с 34 до 171. Об этом сообщается в ответе региональной прокуратуры на запрос депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева.

«Большая часть преступлений, совершенных сотрудниками полиции,– это превышение должностных полномочий, служебный подлог, а также получение взятки»,– говорится в документе.

По информации надзорного ведомства, за прошедшие два года в Самарской области резко выросло число преступлений с участием полиции. По итогам предварительных расследований более 92% уголовных дел этой категории направляются в суд для рассмотрения по существу, сообщается в ответе региональной прокуратуры на запрос парламентария.

В числе последних коррупционных скандалов в самарской полиции была ситуация с замглавы городского управления МВД России, начальником и полковником полиции Вячеславом Хомских, которого заподозрили во взаимодействии с организованной преступностью.

Георгий Портнов